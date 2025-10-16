Advertisement
Tejashwi Yadav Property: बेटी कात्यायनी के लिए 17 तो बेटे इराज के लिए साढ़े 8 लाख का सोना, जानें तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति?

Tejashwi Yadav Property: तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन भर दिया है, जिसमें उन्होनें सारी संपति का विवरण किया है. उस हलफनामा में उनकी संपति में बढोत्तरी देखी गई हैं. साथ ही उन्होंने अपने बच्चों के पास की संपति और सोना चांदी सभी का विवरण किया है.

Oct 16, 2025

Trending Photos

Tejashwi Yadav Property: बिहार में चुनावी प्रकिया तेज हो गई है. सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इसी बीच नामांकन की प्रकिया तेज हो गई है. इसी बीच कल 15 अक्टूबर को तेजस्वी प्रसाद यादव भी नामांकन करते दिखाई दिए. उन्होंने वैशाली जिले के राघोपुर सीट से अपना नामांकन करवाया है. इसी नामांकन में उन्होंने हलफनामा भी दिया है, जिसमें उनकी संपत्ति पहले से अधिक होती नजर दिखाई दी है. इस हलफनामे में उन्होंने अपनी चल-अचल, कर्ज, इनकम टैक्स डिटेल्स ,आपराधिक मामले, संपति आदि सभी की पूरी जानकारी दी है. 

तेजस्वी यादव ने प्रारभिंक शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की है. उन्होंने 2006 में आरके पुरम से नौंवी तक की शिक्षा को प्राप्त किया है. उन्होने जो हलफनामा दिया है, उसके मुताबिक उनपर करीब 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की चल संपत्ति है. उनके पास कैश 1.5 लाख और अन्य खातों में मिलाकर करीब 32 लाख रुपये से अधिक की राशि है. हलफनामा में उन्होंने अपने बच्चों और बीवी राजश्री यादव की भी संपतियों का विवरण दिया है.

उनपर करीब 200 ग्राम तक के सोने के आभूषण हैं. इनकी कीमत करीब 17 लाख 13 हजार हैं.
पीपीएफ खाते में जमा राशि-  21 लाख
एचडीएफसी बैंक में जमा राशि- 3.8 लाख
फिक्स डिपॉजिट- 52 लाख
इंडियन बैंक में शेयर निवेश- 4 लाख 88 हजार 
राजश्री यादव आइडीबीआई और स्टेट बैंक में राशि- 8 लाख
राजश्री यादव एफडी बैंक में राशि- 2.38 लाख
सोना और उसकी कीमत- 480 ग्राम, 41 लाख 11 हजार
चांदी और उसकी कीमत- 2 किलो, 1.70 लाख
तेजस्वी यादव के पुत्री कात्यायिनी यादव के पास सोना और उनकी कीमत- 200 ग्राम, 17 लाख 13 हजार
कात्यायिनी यादव के पास चांदी और उसकी कीमत- 1 किलो चांदी, 85 हजार
कात्यायिनी के पास टोटल जमा राशि- 13 लाख
तेजस्वी यादव की पुत्र इराज लालू के पास सोना और उसकी कीमत- 100 ग्राम, 8.56 लाख
इराज के पास चांदी और उसकी कीमत- 500 ग्राम, 42 हजार

तेजस्वी ने अपने आयकर विवरण भी दिया है कि उन्होनें वर्ष 2012-13 से 2024-25 उन्होंने नियमित रूप से आयकर रिटर्न को दाखिल करवाया हुआ हैं.  कुछ बकाया राशि का भी उसमें विवरण किया गया हैं. उनपर करीब  40,277 रुपये, 2012-13 में बकाया दर्ज है.  25 लाख 51 हजार 423 रुपये, 2014-15 में बकाया है.  1 करोड़ 9 लाख 81 हजार 825 रुपये, 2015-16 में बकाया दर्ज कराया गया है.

पिछले पांच वर्षों में उनकी आय
2020-21: ₹2,14,350
2021-22: ₹3,76,090
2022-23: ₹4,74,370
2023-24: ₹7,12,010
2024-25: ₹11,46,610

तेजस्वी यादव पर इंडियन कंपनी से 04 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये का अनसिक्योर्ड लोन है. उन्होंने इस कर्ज को अपनी चल संपत्ति के विवरण में दर्ज किया है. उनके पास इटली में निर्मित हुई एक पिस्टल भी है. इस पिस्टल की कीमत 1 लाख 5 हजार रुपये दर्ज करायी गई है. तेजस्वी यादव के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप भी है.  इनकी कीमत करीब 85 हजार रुपये है. 

तेजस्वी यादव के अपने हलफनामे में उनपर दर्ज आपराधिक केसों का विवरण भी करा है. उसके हिसाब से उनपर 18 आपराधिक केस बिहार के अलग-अलग जिलों में दर्ज हो रखे हैं. जिसमें से चार सिविल अटैचमेंट और 4 ट्रिब्यूनल अपील में हैं. 

