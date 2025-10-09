Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी ने रखा 3 'डिप्टी CM' वाला फॉर्मूला! फिर भी नहीं बनी बात

Mahagathbandhan News: महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी यादव ने अब तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा है. जिनमें से एक राजद, एक कांग्रेस और एक वीआईपी को मिलेगा. हालांकि, इस फॉर्मूले पर भी बात बन नहीं सकी है. वीआईपी और वामदल कम सीटें मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं.
Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है लेकिन एनडीए और महागठबंधन, किसी भी खेमे में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं हैं तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और वामदलों ने अडंगा लगा रखा है. सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी यादव ने अब तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा है. तेजस्वी के फॉर्मूले के अनुसार, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे. वहीं एक राजद से, एक कांग्रेस से और एक वीआईपी से कुल तीन डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. हालांकि, इस पर भी बात बन नहीं सकी है. मुकेश सहनी और भाकपा माले की सीटों की संख्या पर राजी नहीं हुए हैं. वहीं कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी.
सूत्रों के मुताबिक, मुकेश सहनी ने जिन 12 सीटों पर दावा किया है, उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं, जिन पर सहयोगी दलों के विधायक हैं. इन 6 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले की दो-दो सिटिंग सीटें शामिल हैं. सहयोगी दल अपनी सिटिंग सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. वहीं भाकपा माले को इस बार 19 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है. वामदलों का कहना है कि 2020 और 2024 में उनका स्ट्राइक बेहतर रहा है, इसलिए अबकी बार उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए.
दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राजद को इस बार 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने की सलाह दी है. पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को यहां ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सीमांचल की चार सीटों में से दो पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी को मिली दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. खुद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस समर्थक होने का संदेश दिया था. उनका मानना है कि क्षेत्रीय समीकरणों और जनता के मूड को देखते हुए कांग्रेस को अधिक अवसर मिलना चाहिए.
