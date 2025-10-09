Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2953742
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी ने रखा 3 'डिप्टी CM' वाला फॉर्मूला! फिर भी नहीं बनी बात

Mahagathbandhan News: महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी यादव ने अब तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा है. जिनमें से एक राजद, एक कांग्रेस और एक वीआईपी को मिलेगा. हालांकि, इस फॉर्मूले पर भी बात बन नहीं सकी है. वीआईपी और वामदल कम सीटें मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:43 AM IST

Trending Photos

महागठबंधन
महागठबंधन

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है लेकिन एनडीए और महागठबंधन, किसी भी खेमे में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं हैं तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और वामदलों ने अडंगा लगा रखा है. सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी यादव ने अब तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा है. तेजस्वी के फॉर्मूले के अनुसार, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे. वहीं एक राजद से, एक कांग्रेस से और एक वीआईपी से कुल तीन डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. हालांकि, इस पर भी बात बन नहीं सकी है. मुकेश सहनी और भाकपा माले की सीटों की संख्या पर राजी नहीं हुए हैं. वहीं कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी.

सूत्रों के मुताबिक, मुकेश सहनी ने जिन 12 सीटों पर दावा किया है, उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं, जिन पर सहयोगी दलों के विधायक हैं. इन 6 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले की दो-दो सिटिंग सीटें शामिल हैं. सहयोगी दल अपनी सिटिंग सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. वहीं भाकपा माले को इस बार 19 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है. वामदलों का कहना है कि 2020 और 2024 में उनका स्ट्राइक बेहतर रहा है, इसलिए अबकी बार उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें- PK आज जारी करेंगे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे-किसे मिल सकती है टिकट?

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राजद को इस बार 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने की सलाह दी है. पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को यहां ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सीमांचल की चार सीटों में से दो पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी को मिली दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. खुद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस समर्थक होने का संदेश दिया था. उनका मानना है कि क्षेत्रीय समीकरणों और जनता के मूड को देखते हुए कांग्रेस को अधिक अवसर मिलना चाहिए.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025MahagathbandhanTejashwi Yadav

Trending news

Jharkhand news
चतरा में शहीद एसडीपीओ विनय भारती और जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि
bihar chunav 2025
3 'डिप्टी CM', महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी का फॉर्मूला! नहीं बनी बात
Prashant Kishor
PK आज जारी करेंगे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे-किसे मिल सकती है टिकट?
Bihar Crime News
रिविलगंज में 20 रुपया नही देने पर हत्या करने वाला आरोपी राजन नट गिरफ्तार
bihar jehanabad news
Jehanabad News: प्रेम-प्रसंग के बदले में 5 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या
Jyoti Singh
पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का गंभीर आरोप, कहा- जबरन गर्भपात की दवाई खिलाई
Bihar politics
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और RJD को झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
Shivdeep Lande
बिहार के 'सिंघम' शिवदीप लांडे की अब राजनीति में एंट्री, दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव
Pappu Yadav
'RJD को 100 सीटों से कम पर लड़ना चाहिए', पप्पू यादव ने तेजस्वी को दी खुली चुनौती
siwan news
सीवान में LJP(R) नेता अयूब खान के सहयोगी के घर से एके-47 सहित भारी हथियार बरामद