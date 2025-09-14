Purnea News: देर रात GMCH पहुंचे तेजस्वी यादव, NDA सरकार में बदहाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था

Tejashwi Yadav News: चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी पसीना बहाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में तेजस्वी शनिवार (13 सितंबर) की देर रात पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष को अचानक से अपने बीच पाकर अस्पताल प्रशासन के होश उड़ गए. तेजस्वी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों से बातचीत की. इस दौरान तेजस्वी को अस्पताल में व्यवस्थाओं का काफी अभाव मिला. इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए एनडीए सरकार पर हमला किया. तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार के 20 सालों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदहाल हुआ है. तेजस्वी ने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन यहां ICU नहीं है. ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है. कार्डियोलॉजी यानि हृदय रोग विभाग है ही नहीं. एक बेड पर तीन-तीन मरीजों को लिटा रखे हैं. उन्होंने कहा कि 15-20 दिन में भी मरीजों की बेडशीट नहीं बदली जाती. हड्डी रोग से संबंधित और विकलांग शल्य चिकित्सा से संबंधित मरीजों के लिए शौचालय दो फीट ऊंचा है. साफ-सफाई बिल्कुल भी नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि GMCH में 255 नर्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 55 नर्स ही कार्यरत हैं वो भी तीन शिफ्ट में. यानि एक बार में केवल 18 नर्स ही ड्यूटी पर रहती हैं. छुट्टी पर रहेंगी तो उससे भी कम. उन्होंने कहा कि GMCH में 80% चिकित्सकों के पद रिक्त हैं. GMCH में एक भी स्थायी ड्रेसर नहीं है. पूरे कॉलेज और हॉस्पिटल में केवल 4 OT सहायक हैं. 23 विभाग में से अनेक विभाग बंद हैं. प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर नाम मात्र है. Medical interns को 6 महीनों से सैलरी नहीं मिली है. सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सेवा और सुविधा के अभाव में पूर्णिया के निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 10 हजार मरीज जाते है.

उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में कमीशन खाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर केवल बिल्डिंग बनाते है लेकिन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, लैब टेक्निशियन, ड्रेसर, असिस्टेंट इत्यादि की नियुक्ति नहीं करते. कमीशन के लिए हजारों करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण खरीदते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए टेक्निशियन की बहाली नहीं करते हैं. तेजस्वीने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी जुमलों की बारिश करने सीमांचल के पूर्णिया आ रहे हैं. इतने उच्च पद पर विराजमान होने के पश्चात भी उन्हें बिहार की अपनी 20 सालों और केंद्र की 11 वर्षों की डबल इंजन सरकार की बड़ी-बड़ी ख़ामियां नहीं दिखेंगी?

