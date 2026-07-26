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तेजस्वी यादव को एक और झटका, मृत्युंजय तिवारी के बाद अब पूर्व सांसद अर्जुन राय ने छोड़ी पार्टी, ज्वाइन करेंगे BJP

तेजस्वी यादव के विदेश से लौटते ही राजद पार्टी को बड़ा झटका लगा है. राजद के कद्दावर नेता और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. वे अब कल यानी सोमवार (27 जुलाई) को बीजेपी ज्वाइन करेंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:00 PM IST
तेजस्वी यादव को एक और झटका, मृत्युंजय तिवारी के बाद अब पूर्व सांसद अर्जुन राय ने छोड़ी पार्टी, ज्वाइन करेंगे BJP
Image Credit: मृत्युंजय तिवारी के बाद अब पूर्व सांसद अर्जुन राय ने छोड़ी RJD (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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