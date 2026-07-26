/तेजस्वी यादव को एक और झटका, मृत्युंजय तिवारी के बाद अब पूर्व सांसद अर्जुन राय ने छोड़ी पार्टी, ज्वाइन करेंगे BJP

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तेजस्वी यादव के विदेश से लौटते ही राजद पार्टी को बड़ा झटका लगा है. राजद के कद्दावर नेता और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजद से इस्तीफा देने की जानकारी दी. बताया जा रहा है कि वह बीते कुछ वर्षों से राजद से नाखुश चल रहे थे. इसी कारण से आज पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं. वे अब कल यानी सोमवार (27 जुलाई) को बीजेपी ज्वाइन करेंगे. प्रेस वार्ता में अर्जुन राय ने कहा कि वह सोमवार (27 जुलाई) को बीजेपी में शामिल होंगे.
अर्जुन राय कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और बिहार में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है. उन्होंने बिहार में पंचायत चुनाव से पहले प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का भी स्वागत करते हुए कहा कि सरकार जनहित में बेहतर कार्य कर रही है. उनका मानना है कि केंद्र और राज्य में एनडीए की डबल इंजन सरकार के साथ जुड़कर ही सीतामढ़ी के अधूरे विकास कार्यों को गति दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राजद के काम करने के तौर तरीका ठीक नहीं है.
बता दें कि अर्जुन राय ने वर्ष 1994 में बिहार विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. वर्ष 2000 में उन्होंने राजद के टिकट पर औराई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. 2005 में वह जेडीयू में शामिल हुए और औराई से विधायक निर्वाचित हुए. 2009 में जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए. 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2015 में वापस राजद में शामिल हो गए थे. इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव राजद के टिकट पर सीतामढ़ी से लड़े, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.