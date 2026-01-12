Advertisement
Tejashwi Yadav: एक महीने बाद पटना लौटे तेजस्वी, RJD का कोई विधायक नहीं आया एयरपोर्ट, शिवानंद तिवारी ने कही ये बात

Shivanand Tiwari News: तेजस्वी यादव एक महीना एक सप्ताह की छुट्टी विदेश में बिताकर पटना लौट चुके हैं. पटना एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने राजद का एक भी विधायक नहीं पहुंचा. इसको लेकर राजद के पूर्व उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तंज कसा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:45 AM IST

शिवानंद तिवारी (फाइल फोटो)
Shivanand Tiwari On Tejashwi Yadav: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में एक महीना एक सप्ताह की छुट्टी बिताकर पटना लौट चुके हैं. पटना लौटते ही तेजस्वी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में राजद नेता ने कहा कि पिछले साल चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता है. तेजस्वी ने कहा कि जनतंत्र को इन्होंने (एनडीए) धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है. आप लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया और छल कपट से यह लोग चुनाव जीते हैं. तेजस्वी इतने दिनों बाद पटना लौटे लेकिन एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने राजद का एक भी विधायक नहीं पहुंचा. इसको लेकर राजद के पूर्व उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी के सियासी करियर पर सवाल उठाए हैं.

शिवानंद तिवारी ने इसे अशुभ संकेत बताया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के आगवानी में हवाई अड्डे पर राजद का कोई विधायक नजर नहीं आया. स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाइट लेने के लिए कैमरे वालों की भीड़ ही ज्यादा थी. शिवानंद तिवारी ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि तेजस्वी सीधे अपने घर चल गए. राजद के वरिष्ठ नेता ने कहा कि तेजस्वी अपनी पार्टी के राज्य कार्यालय में झांकने भी नहीं गए. हवाई अड्डे से सीधे अपने घर चले गए. यह सब कुछ अच्छा लक्षण नहीं है.

ये भी पढ़ें- RJD सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव वोटरों को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल

इससे पहले शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव में राजद के इतने शर्मनाक प्रदर्शन पर तेजस्वी यादव को घेरा था. उन्होंने कहा था कि मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था. उसके बाद ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था. यह अतीत की बात हो गई. तेजस्वी यादव ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष से हटाया, बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश है. उन्होंने आगे कहा था कि लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे. अब मैं मुक्त हो चुका हूं. फुरसत पा चुका हूं. अब कहानियां सुनाता रहूंगा.

