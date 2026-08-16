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दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव, राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार 'पेपर लीक की राजधानी' बन गया है. राज्य में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में हर कंपनी की शराब उपलब्ध है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:24 PM IST
दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव, राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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