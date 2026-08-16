दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव, राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना

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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज (रविवार, 16 अगस्त, 2026) पटना लौट आए हैं. पटना पहुंचते ही उन्होंने एनडीए सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में ऐसा कोई भी एग्जाम (परीक्षा) नहीं होता जिसका पेपर लीक न हो. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से लेकर अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तक के प्रश्नपत्र आउट हो रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार अब पूरी तरह से 'पेपर लीक की राजधानी' बन चुका है.
शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए के भीतर मचे घमासान पर उन्होंने तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल साबित हुई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक रैकेट है. बिहार में हर कंपनी का शराब मिल रहा है. शराबबंदी कानून की समीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए.
लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा 'अर्बन नक्सल' को लेकर दिए गए भाषण पर तेजस्वी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन्हें सच्चाई बताता है, उसे ये लोग नक्सली घोषित कर देते हैं. अगर किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, तो उन्हें 'खालिस्तानी' कह दिया जाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर छात्रों पर बोला गया प्रतीत होता है. इसलिए, प्रधानमंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.
राष्ट्रीय जनता दल के 19 अगस्त को आयोजित होने वाले राजभवन मार्च को लेकर उन्होंने आम लोगों से शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि राजद का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा. छात्रों पर हुई AK-47 फायरिंग मामले में सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस पूरे मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. न तो संबंधित SP का निलंबन हुआ और न ही मुख्य दोषियों पर FIR दर्ज की गई. सरकार ने केवल दिखावे के लिए एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजद के डीजीपी से मिलने के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा