दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव, राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राष्ट्रीय जनता दल के 19 अगस्त को आयोजित होने वाले राजभवन मार्च को लेकर उन्होंने आम लोगों से शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि राजद का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा. छात्रों पर हुई AK-47 फायरिंग मामले में सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस पूरे मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. न तो संबंधित SP का निलंबन हुआ और न ही मुख्य दोषियों पर FIR दर्ज की गई. सरकार ने केवल दिखावे के लिए एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजद के डीजीपी से मिलने के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.