Bihar Politics: 'अपराधी सम्राट हो गए हैं' तेजस्वी के वार पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले- वे कहां हैं?

Bihar Politics: बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. विधानसभा सत्र में हर रोज इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिल रहा है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध अपनी चरम सीमा पर है. अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है. जब से NDA सरकार आई है, हम कहते रहे हैं कि अपराधी सम्राट हो गए हैं. हमारे मुख्यमंत्री अचेत हैं. बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध है. बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है... अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस मसले को उठाया जाए ताकि जनता को इंसाफ मिले.

वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश-भाजपा सरकार में, बिहार में रोज छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है. अपराधी घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे रही है. राम राज्य में रोज अपराधी घटनाएं घट रही हैं. रोज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है. रोज हत्या हो रही है. इस मामले पर कांग्रेस के MLC समीर सिंह ने कहा पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं और इस तरह की घटनाएं पर रोक नहीं लगाई जा रही है और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है.

कांग्रेस ने भी तेजस्वी का समर्थन किया

उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी जी, प्रतिपक्ष के नेता हैं. स्वाभाविक है कि वे यह मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा कि एक समय मुख्यमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ का नारा दिया था और उनका नारा सफल रहा था. बिहार के लड़कियों के लिए छात्राओं के लिए काफी कुछ उन्होंने. लेकिन आज उन्हीं के राज में ऐसी घटना हो रही हैं तो उनको निश्चित रूप से पुराने रिकॉर्ड को वापस लाना चाहिए.

यह लोग महिला विरोधी हैं- जेडीयू

JDU MLC खालिद अनवर ने कहा नीतीश कुमार जी ने बेटियों के लिए जो काम किया, उसका परिणाम साफ दिखता है. साइकिल योजना, पोशाक योजना या रिजर्वेशन. नीतीश कुमार बेटियों के लिए काम करते हैं. वह दिख रहा है, लेकिन उनके (राजद के) राज्य में किस तरह से बेटियों के साथ किया जाता था. कैसे रहती थी, सब कोई दिख रहा था. यह लोग महिला विरोधी, बेटी विरोधी और समाज विरोधी हैं.

तेजस्वी पर दिलीप जायसवाल का पलटवार

बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे कहां हैं? जनता उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं. बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराध करेगा, उसे खोज कर सजा दी जाएगी. दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी अपराध की घटनाएं हो जा रही हैं. उस पर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है. विपक्ष को शिकायत के लहजे में नहीं बल्कि सरकार के साथ आकर रहना चाहिए. सरकार किस तरह से कानून को ठीक करके काम कर रही है, ये 2005 से पहले वाली स्थिति से सभी जानते हैं.

'क्राइम पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति'

वहीं बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है. जो भी कुछ घटनाएं होती हैं, उसका शीघ्र खुलासा होता है. दोषियों पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाती है. महिला और बच्चियों को लेकर सरकार ज्यादा ही संवेदनशील है.