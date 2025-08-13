Tejashwi Yadav: 'SIR की आड़ में लोकतंत्र पर हमला हो रहा...', तेजस्वी ने अंग्रेजी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर चुनाव आयोग को घेरा

Tejashwi Yadav Article: बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. पटना से लेकर दिल्ली तक पूरा विपक्ष एक सुर में इस प्रक्रिया का विरोध करने में जुटा है. इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अंग्रेजी वेबसाइट में आर्टिकल लिखकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. तेजस्वी ने अपने आर्टिकल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में (SIR) को लेकर जैसा दावा किया जा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है. यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए की गई है. इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर जानबूझकर लोगों के नाम काटे गए हैं.

उन्होंने कहा कि जिंदा लोगों के नाम मृतक बताकर काट दिए गए. लोगों के नाम कट गए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि नाम क्यों काटा गया? इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, इसलिए इसे "विशेष गहन विलोपन अभ्यास" कहा जा सकता है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी ध्यान नहीं रखा. एसआईआर में चुनाव आयोग ने आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी, जबकि इन दस्तावेजों से सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है. आधार कार्ड को सभी जगह पर जरूरी दस्तावेज घोषित कर रखा गया है, लेकिन यहां पर इसको मान्यता नहीं दी गई है.

चुनाव आयोग मनमाने तरीकों से फैसले ले रहा है. लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान को को कमजोर किया जा रहा है. तेजस्वी ने कहा कि वोटर लिस्ट सत्यापन का काम जनवरी 2025 में ही पूरा हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे रद्द कर दिया. एसआईआर चुनाव से मात्र चार महीने पहले शुरू किया गया. इतना बड़ा काम इतनी जल्दबाजी में किया गया. तेजस्वी ने कहा ओरिजिनल मतदाता को मार दिया जाता है. विपक्षी दलों के वोटर को मृत बता दिया जाता है. उनका नाम काट दिया जाता है. हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे.

