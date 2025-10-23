Tejashwi Yadav: जेडीयू के 3-4 नेता BJP के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव बाद..., सीएम कैंडीडेट घोषित होने के बाद फॉर्म में तेजस्वी

Tejashwi Yadav News: महागठबंधन में कांग्रेस की ओर से आखिरकार तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है. सीएम चेहरा घोषित होते ही तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में दिखे और एनडीए पर जबरदस्त हमला बोला. तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले इस बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे. राजद नेता ने कहा कि एनडीए ने अब तक कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं किया. हमलोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी. अमित शाह यह बताएं कि आखिर क्या कारण है कि इस बार हम नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बता रहे हैं. इतना ही नहीं तेजस्वी ने दावा किया कि जेडीयू के 3-4 नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वे जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद ये लोग जेडीयू को समाप्त कर देंगे.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जंगलराज के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के लोग जंगलराज कहते हैं. RJD नेता ने कहा कि इनके राज में 70 हजार मर्डर हुए हैं. अस्पताल लोग जाते हैं. उनका इलाज नहीं होता है. मृत्यु हो जाती है, तो वह राज नहीं है. बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां 200 राउंड गोलियां नहीं चलती. कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां प्रतिदिन अपराध नहीं होता हो. मैं बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं करप्शन से कभी भी समझौता नहीं कर सकता. विधि व्यवस्था से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता. हम लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढें- CM तेजस्वी यादव तो मुकेश सहनी होंगे डिप्टी CM, कांग्रेस ने लगा दी फाइनल मुहर

तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने केंद्र में मंत्री रहते हुए जितना काम किया, उतना काम कभी नहीं हुआ. लालू यादव ने कारखाना दिया. उसके बाद कोई कारखाना बिहार में नहीं लगा. बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है. भाजपा के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे. उन्होंने कहा कि एक बार तेजस्वी को मौका दीजिए, हम उद्योग के साथ में कई बड़े-बड़े काम करेंगे और किसी भी बिहार को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाएंगे. बिहार का कोई भी छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने नहीं जाएगा. बिहार की जनता ने ठान लिया है कि खटारा सरकार को बदलेंगे और नई सरकार बनाएंगे. वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी और सभी के दिमाग में पहले से ही सीएम फेस पर तेजस्वी यादव का नाम था. उन्होंने कहा कि छठ के बाद 24 तारीख से सभी लोग साथ में कैंपेन भी करेंगे.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!