'मुझे बीजेपी विधायक ने मां बहन की गाली दी, क्या कार्रवाई हुई?' तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर जुबानी अटैक
'मुझे बीजेपी विधायक ने मां बहन की गाली दी, क्या कार्रवाई हुई?' तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर जुबानी अटैक

RJD leader Tejashwi Yadav News: राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बिहार अच्छा लगने लगा है. बार बार बिहार आ रहे हैं. बिहार का लिट्टी चोखा उनको अच्छा लगता है. और भी रेसिपी उनको दिलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़... हर जगह यही नारा देखने को मिला है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 06:52 PM IST

तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार
तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. दरअसल, पटना में जी मीडिया ने एक कॉन्क्लेव को आयोजित किया. जिसकी थीम थी अबकी बार किसकी सरकार? इस शो में तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार खटारा सरकार से तंग आ चुका है. अब बदलाव चाहता है बिहार. नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य ​है बिहार, भ्रष्टाचार चरम पर है. परिवर्तन तो पिछले साल ही हो गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने मेहरबानी कर दी थी.

राजद नेता ने कहा कि एसआईआर लोगों के अधिकार और अस्तित्व को खत्म कर रहा है. हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होगा. गांवों में लोगों के पास ज्यादा डॉक्यूमेंट होता नहीं है. उन्होंने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा बिहारी कैसे वोटर बनेंगे, इसको लेकर सवाल उठाया गया था. जो मरे लोग थे, उनको जीवित बना दिया गया और जो जीवित थे उन्हें मृत बता दिया गया. इसी तरह हर जगह उल्टा सीधा काम हो रहा था. अब लोग जान पाएंगे कि क्या कारण है कि नाम कटा.

उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हर जगह हुई है. भाजपा जो इल्जाम लगा रही है, तेलंगाना में कांग्रेस और भी ज्यादा वोटों से जीतती. हर पार्टी को पता होता है कि कहां मजबूत हैं और कहां कमजोर. वहां स्मार्टनेस दिखाई जाती है. पिछली बार बिहार में 35 सीटों पर 3000 से कम वोटों से हार और जीत का अंतर था. इसमें बहुत प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. चंडीगढ़ में जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा. तेजस्वी यादव ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में सबूत दिए गए हैं. मुंगेर का हमने ही दिया है. लालू जी के समय से पहले लोगों को वोट ही नहीं देने दिया जाता था. हमने प्रूफ किया, कोर्ट में गए, तर्क दिया, सबूत दिया.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2014 के बाद से एक भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है, जहां भाजपा का कब्जा न हो. मोदी जी की चुनाव में क्या भाषा थी, उनके बयान क्या सांप्रदायिक नहीं थे. पीएम चुनाव के दिन रोडशो करते हैं. किसी भी अगर भाजपा नेताओं पर एक्शन हुआ है तो बताइए. विपक्षी दलों को नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं. चुनाव आयोग भाजपा की सेल बनकर रह गया है.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की माताजी को गाली दी गई, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, मां मां होती है. किसी की भी मां हो. कार्रवाई होनी चाहिए. वो व्यक्ति जेडीयू में भी रहा है, भाजपा में भी रहा है. प्रधानमंत्री मोदी जी रेवन्ना के साथ फोटो खिंचवाते हैं. पीएम मोदी जी ने कई महिलाओं को लेकर कई बार आपत्तिजनक बातें कही थीं. क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था. बिहार बंद में कितनी महिलाओं का अपमान किया गया. मेरे को भाजपा विधायक ने सदन में मां बहन की गाली दी थी. बिहार समझता है. सबसे ज्यादा जागरूक लोग बिहार के होते हैं.

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ​गलवान में जिस देश के सैनिकों ने हमारे जवानों पर हमला किया, उनके साथ हीहीया रहे थे. लालू जी को कम गाली मिली है, मनमोहन सिंह जी को कम गाली मिली है, राहुल जी की मां को क्या नहीं कहा गया, क्या कभी कोई रोया है. डीएन खराब है, यह किसने कहा था.

उन्होंने आगे कहा कि पलायन बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है. पलायन का आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है. यह नीति आयोग की रिपोर्ट है. बिहार के लोग पहले आईएएस आईपीएस बनते थे, आज क्यों नहीं बन रहे हैं. लालूजी ने तो रेलवे कारखाने लगवाए. उन्होंने कहा कि आप गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और विक्ट्री आपको बिहार में चाहिए. कोई टैक्स्टाइल पार्क नहीं, कोई निवेश नहीं, कोई आईटी पार्क नहीं. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

