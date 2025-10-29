Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979758
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पुलिसकर्मी हो या शिक्षक, हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका तबादला और पोस्टिंग 70 KM के दायरे में हो: तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया. तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं. हम ओपीएस- पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए भी काम करेंगे. खासकर पत्रकारों के लिए, प्रमंडलवार प्रेस क्लब बनाए जाएंगे.  

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:11 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी बीच महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण' जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र में जनता को रोजगार, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई बड़ी योजनाओं का वादा किया गया है. इसी बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'कल हमने जो घोषणाएं की, वो हमारा संकल्प है. हम इसे मिलकर पूरा करेंगे. हमने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं. हम ओपीएस- पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए भी काम करेंगे. खासकर पत्रकारों के लिए, प्रमंडलवार प्रेस क्लब बनाए जाएंगे. उसके बाद, हम पत्रकार छात्रावास बनाने का काम करेंगे. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी ने NDA पर साधा निशाना 
उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों और पोस्टिंग के बारे में, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, नर्स हो, या शिक्षक हो, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका तबादला और पोस्टिंग 70 किलोमीटर के दायरे में हो. बीजेपी लगातार विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है कि डिप्टी सीएम रहते हुए विकास का काम क्यों नहीं, इस पर तेजस्वी ने कहा कि17 महीने में जो मैंने काम किया गिरिराज सिंह ने अभी अपने जीवनकाल में इतना काम नहीं किया होगा. असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में महागठबंधन के डिप्टी सीएम मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं कोई इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा. तेजस्वी ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे योजनाओं की जानकारी मांगने वालों ने अपनी योजनाओं के बारे में क्या बताया है? मेरा घोषणा पत्र आ गया उनका घोषणा पत्र तक नहीं आया है.

बिहार बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार हमला
महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी होने पर बिहार BJP के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ज़ोरदार हमला बोला. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मरता क्या नहीं करता, जिसको मालूम हो जाता है कि नाव डूबने वाली है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. यही स्थिति महागठबंधन के लोगों की है. किसी का प्रण अब नहीं चलेगा. बिहार और देश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है, महागठबंधन के लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं. तेजस्वी यादव के NDA में सीएम फेस पर सवाल उठाए जाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 243 विधानसभा में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, हमारा एक ही नारा था 2025 फिर से नीतीश. इस बात को हमने सभी बिहार के मतदाता के सामने बता दिया , सीएम फेस का कोई वैकेंसी नहीं है, केवल नीतीश कुमार है.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Dhanbad News
'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला
Bihar Crime News
छठ महापर्व पर बाढ़ अनुमंडल में बदमाशों का तांडव! दो लोगों को मारी गोली
bihar chunav 2025
लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे
Tejashwi Yadav
तेजस्वी को 'जननायक' बताने पर भड़के तेज प्रताप यादव, RJD से भी उठी विरोध की आवाज
Jamui News
जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! ऑक्सीजन की कमी
bihar chunav 2025
जनाजा को कंधा देने के लिए तेज प्रताप यादव ने उतार दिया हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी को फिर लगा बड़ा झटका, RJD महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव संतोषी देवी रालोमो में शामिल
bihar chunav 2025
बेगूसराय में NDA की प्रचार गाड़ी पर हमला, गिरिराज सिंह ने विपक्ष को दी ये चुनौती
Sanjay Jha
महागठबंधन के घोषणा पत्र पर संजय झा का पलटवार, कहा- खोखले वादों झांसे का ढकोसला पत्र
8th pay commission
बिहार-झारखंड के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ!