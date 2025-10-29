पुलिसकर्मी हो या शिक्षक, हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका तबादला और पोस्टिंग 70 KM के दायरे में हो: तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी बीच महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण' जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र में जनता को रोजगार, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई बड़ी योजनाओं का वादा किया गया है. इसी बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'कल हमने जो घोषणाएं की, वो हमारा संकल्प है. हम इसे मिलकर पूरा करेंगे. हमने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं. हम ओपीएस- पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए भी काम करेंगे. खासकर पत्रकारों के लिए, प्रमंडलवार प्रेस क्लब बनाए जाएंगे. उसके बाद, हम पत्रकार छात्रावास बनाने का काम करेंगे.

तेजस्वी ने NDA पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों और पोस्टिंग के बारे में, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, नर्स हो, या शिक्षक हो, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका तबादला और पोस्टिंग 70 किलोमीटर के दायरे में हो. बीजेपी लगातार विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है कि डिप्टी सीएम रहते हुए विकास का काम क्यों नहीं, इस पर तेजस्वी ने कहा कि17 महीने में जो मैंने काम किया गिरिराज सिंह ने अभी अपने जीवनकाल में इतना काम नहीं किया होगा. असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में महागठबंधन के डिप्टी सीएम मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं कोई इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा. तेजस्वी ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे योजनाओं की जानकारी मांगने वालों ने अपनी योजनाओं के बारे में क्या बताया है? मेरा घोषणा पत्र आ गया उनका घोषणा पत्र तक नहीं आया है.

बिहार बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार हमला

महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी होने पर बिहार BJP के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ज़ोरदार हमला बोला. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मरता क्या नहीं करता, जिसको मालूम हो जाता है कि नाव डूबने वाली है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. यही स्थिति महागठबंधन के लोगों की है. किसी का प्रण अब नहीं चलेगा. बिहार और देश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है, महागठबंधन के लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं. तेजस्वी यादव के NDA में सीएम फेस पर सवाल उठाए जाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 243 विधानसभा में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, हमारा एक ही नारा था 2025 फिर से नीतीश. इस बात को हमने सभी बिहार के मतदाता के सामने बता दिया , सीएम फेस का कोई वैकेंसी नहीं है, केवल नीतीश कुमार है.

