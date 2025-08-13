'अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं', तेजस्वी यादव ने बीजेपी प्रभारी का नाम लेकर किया दावा
'अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं', तेजस्वी यादव ने बीजेपी प्रभारी का नाम लेकर किया दावा

Bihar News: पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया. साथ ही दावा किया कि अब गुजरात के लोग बिहार में भी वोटर बन रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 13, 2025, 10:51 AM IST

तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार
तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार

Bihar Politics News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने 13 अगस्त, 2025 दिन बुधवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया. तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहा है. राजद नेता ने दावा किया कि 'ओरिजिनल' मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं के कई मतदाता पहचान पत्र एपिक नंबर (epic no) बन रहे हैं.

तेजस्वी का दावा- गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया चल रही है, तब से हमें साजिश की बू आ रही है. विपक्षी दलों के वोटरों को मृत बताकर उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात के बीजेपी प्रभारी भीखू भाई, जो 2024 में गुजरात के वोटर थे, अब वे पटना के वोटर बन गए हैं.

'मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास भी 2 वोटर ID'

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि निर्मला देवी, जो बीजेपी की नेत्री हैं, उनके दो एपिक आईडी हैं, जिनमें उम्र भी अलग-अलग है. तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्मला देवी के दो देवरों का भी (epic no) एपिक नंबर है.

'लोग अपनी जान बचाएंगे या यह सब करेंगे?'

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की गलती का खामियाजा आम मतदाताओं को क्यों भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खुद वोटरों के पास जाना चाहिए. अभी बिहार में बाढ़ आई हुई है. लोग अपनी जान बचाएंगे या यह सब करेंगे?

ये पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरे की निशानी- राजद नेता

तेजस्वी ने चुनाव आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ना तो चुनाव आयोग और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरे की निशानी बताया.

यह भी पढ़ें: सम्राट को Z+, तेजस्वी को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली, पप्पू यादव-प्रदीप सिंह भी खुश हुए

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tejashwi YadavGujarat VotersBihar News

