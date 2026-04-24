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'सम्राट जी! पगड़ी संभालकर रखिएगा, उस पर विजय सिन्हा जी की नजर है', विश्वास मत प्रस्ताव पर सीएम से बोले तेजस्वी यादव

Bihar News: तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही हो तो कम से कम विपक्ष परामर्श से पीछे नहीं हटेगा. एक बात और, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए.

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 24, 2026, 11:28 AM IST

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बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया. इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि शायद इस दिन की जरूरत नहीं होती. चुनाव के समय जदयू के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश. इस बार तो इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया. पांच साल में यह पांचवी सरकार गठित हुई है. देश में कही भी ऐसा नहीं देखा गया है. यह आश्चर्य की बात है. ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं. आपने अपना संकल्प पूरा किया. आप तो लालजी की पाठशाला से हैं. ये मुख्यमंत्री बने हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने हटाया. आपने जो पगड़ी जहां भी रखी है, उसे संभालकर रखिएगा. विजय सिन्हा जी की उस पर नजर है. भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं पचा पा रहे हैं.

राजद नेता ने आगे कहा कि इस सरकार में कौन टॉप 3 है. सम्राट चौधरी लालूजी की पाठशाला से हैं. विजय चौधरी जी कांग्रेस से आए और विजेंद्र यादव जी भी हमारे यहां से गए हैं. शपथ में दो चार शब्द गड़बड़ा गए. यह होता रहता है. चर्चा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल उम्र क्या है, उनकी असली डिग्री क्या है. बिहार की जनता यह जानना चाहती है. हम इनको धन्यवाद देते हैं. इनसे ज्यादा इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं. अब तो कम से कम परिवारवाद का आरोप हम पर नहीं लगेगा. यहां सभी परिवारवाद को फॉलो करते हैं. हमसे जो सहयोग होगा, हम करेंगे.

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उन्होंने कहा कि बिहार सबसे कगरीब राज्य है. शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम पीछे हैं. आज बिहार पर 4 लाख करोड़ का कब्जा है. पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास. जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया. खजाना खाली है. बोलना तो पड़ेगा हमको. जो सच्चाई है, उसे तो बोलेंगे न. बिहार को गरीबी से उबारने के लिए, टॉप 5 राज्यों में शुमार करने के लिए जो भी सहयोग होगा, हम देने का काम करेंगे. 

तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही हो तो कम से कम विपक्ष परामर्श से पीछे नहीं हटेगा. एक बात और, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए.

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