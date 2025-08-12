Bihar Chunav 2025: विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला पर लाखों वोटरों के नाम काट दिए गए: तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर थमा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. एक दिन पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था. हालांकि बीच रास्ते में ही सांसदों को हिरासत में ​ले लिया गया. अब मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला लेकिन वोटर लिस्ट निरीक्षण से लोगों का नाम काटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. लोगों के नाम कट गए लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि नाम काटा तो क्यों काटा?

तेजस्वी यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है. संवैधानिक संस्था होने के बाद भी वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मजबूती से अपनी बात रखेंगे.

उन्होंने कहा कि 17 तारीख से हम वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं. इस यात्रा के जरिए हम लोगों को जागरूक करेंगे. इसके अलावा अपराध और भ्रष्टाचार के साथ-साथ बिहार की हालत के बारे में लोगों से सीधे बात करेंगे. राहुल गांधी के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के कई लोग इसमें शामिल होंगे.

तेजस्वी यादव ने कहा कि हालत देख लीजिए, उपमुख्यमंत्री का नाम दो-दो जगह है. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो लोगों को पता चला नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलता. उनको नोटिस जारी किया गया है. वह अलग चीज है लेकिन इससे चुनाव आयोग खुद ही कटघरे में खड़ा हो गया.