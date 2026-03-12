बिहार की 'बदहाली' पर तेजस्वी का तीखा प्रहार, NDA सरकार के 21 सालों का मांगा हिसाब

Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव ने बिहार के मौजूदा हालात को लेकर आज (12 मार्च) सुबह-सुबह सरकार पर तीखा निशाना साधा है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन्होंने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य की बदहाली के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया. तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन सरकार है वहां- देश का सबसे गरीब राज्य- बिहार, देश में सबसे अधिक पलायन-बिहार, देश में सबसे अधिक अपराध- बिहार, देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार- बिहार.'

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, 'देश में सबसे अधिक बेरोजगारी- बिहार, देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी-बिहार, देश में सबसे अधिक स्कूल ड्राप आउट- बिहार, देश में सबसे कम साक्षरता दर- बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय-बिहार, देश में सबसे कम किसानों की आय- बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश- बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग- बिहार.'

उन्होंने लिखा, 'देश में सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता- बिहार, देश में सबसे कम बिजली खपत- बिहार, देश में सबसे कम बुनियादी सुविधा- बिहार, देश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- बिहार, देश में सबसे कम औद्योगिक इकाइयां- बिहार, देश में सबसे कम स्कूलों में कंप्यूटर और ICT लैब- बिहार, देश में विकास के सभी सूचकांक में सबसे फिसड्डी- बिहार, देश में शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा/सुविधा में सबसे फिसड्डी- बिहार, महंगी गैस खरीदने में आगे- बिहार, महंगी बिजली खरीदने में आगे- बिहार, महंगा पेट्रोल-डीज़ल खरीदने में आगे- बिहार, दिल्ली-मुंबई से महंगी प्रॉपर्टी और जमीन- बिहार.'

तेजस्वी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ' 21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंड और सूचकांक में सबसे फिसड्डी है लेकिन इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग पर किसी की कभी कोई जवाबदेही नहीं, बस पलटा-पलटी, प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदी, वोट की लूट और जातिवाद के सहारे कथित सुशासनी लोग सत्ता का आनंद भोग रहे है.'

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा