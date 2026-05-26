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Bihar Politics: गाजियाबाद में विपक्षी एकता का ‘पोस्टर बॉय’ बनने जा रहे तेजस्वी, जानें इसके पीछे की Inside Story

Bihar Politics: राजद के अंदर मची उथल-पुथल के बीच तेजस्वी यादव आगामी 27 मई को गाजियाबाद में विपक्षी एकता का शक्ति-प्रदर्शन करने वाले हैं. इसको लेकर पटना से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 10:48 AM IST

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तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Iraz Lalu Yadav Birthday Party: बिहार में MLC चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. विधान परिषद चुनाव से पहले राजद में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मेलजोल बढ़ाने में लगे हैं. इनमें वारिसलीगंज की विधायक अनिता महतो से लेकर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव तक शामिल हैं. तेजस्वी यादव इस उथल-पुथल के बीच दिल्ली-एनसीआर में विपक्षी एकजुटता के 'पोस्टर बॉय' बनने की तैयारी में जुटे हैं. दरअसल, तेजस्वी यादव आगामी 27 मई को अपने बेटे ईराज लालू यादव के पहले जन्मदिन पर यूपी के गाजियाबाद शहर में एक भव्य दावत देने वाले हैं. कहने के लिए तो बर्थडे पार्टी है, लेकिन हकीकत में यह विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का मंच है.

इस दावत के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया है. इसके अलावा राजद और समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद भी इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं. इस बर्थडे पार्टी में राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल होंगी. लालू परिवार इसके लिए दिल्ली पहुंच चुका है. इस दावत के 2 दिन बाद यानी 29 मई को लालू यादव अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर रवाना हो जाएंगे.

तेजस्वी की इस दावत को लेकर पटना से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव (एक सीट पर उपचुनाव) होना है, वहीं यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. गाजियाबाद में विपक्षी नेताओं का महाजुटान करके विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी.

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वहीं बेटे की बर्थडे पार्टी में विपक्षी एकता का शक्ति-प्रदर्शन करने को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. राजद के आलोचकों का कहना है कि तेजस्वी से अपनी पार्टी संभल नहीं रही है. उनके अपने विधायक अब उन पर (तेजस्वी) भरोसा नहीं कर रहे हैं. ऐसे में वे विपक्षी नेताओं को एकता का पाठ पढ़ा पाएंगे? 

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