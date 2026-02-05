Tejashwi Yadav Speech: 'बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती सरकार की नींद...', NEET छात्रा मौत मामले पर सदन में तेजस्वी यादव का जोरदार भाषण

Bihar Budget Session: बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. आज (गुरुवार, 5 फरवरी) विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट छात्र मौत मामले को बड़े जोरदार तरीके से उठाया. तेजस्वी ने कहा कि बिहार की हालत तो देखकर यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि यह सरकार उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती. बिहार में अपराधियों में डर नहीं और सरकार में शर्म नहीं है.

सदन में जारी किया क्राइम बुलेटिन

हाल-फिलहाल की बड़ी अपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा ही तीखा हमला बोला. तेजस्वी ने कहा कि पटना में नीट छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या मुजफ्फरपुर में तीन बच्चियों से रेप के बाद हत्या, कैमूर, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की हत्या, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की बच्ची से रेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर एसिड अटैक, छपरा में गैंगरेप, पूर्णिया में सूरज व्यवसायी की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़की की हत्या, भोजपुरी में नाबालिग की अपहरण के बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या.

सरकार से तेजस्वी ने पूछे तीखे सवाल

तेजस्वी ने आगे कहा कि अभी एक लाल सूटकेस में डेडबॉडी मिला है. कहां है कानून का राज, क्या हो रहा है बिहार में. जंगलराज नहीं कहना नहीं तो जंगलराज को मानने वाले जानवर नाराज हो जाएंगे. सत्तापक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो और फिर दिखाया करो. जनता में सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है. बिहार जब इतना विकास कर रहा है, एक बात बताइए कि बिहार आखिर किस चीज में नंबर 1 है.

बिहार सबसे अधिक गरीब है. सबसे अधिक बेरोजगारी है. शिक्षा के मामले में फिसड्डी है. सब लोग तबाह हो चुके हैं. भ्रष्टाचार में अव्वल है. अपराधियों का बोलबाला है. प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है. किसान ठगा हुआ है. गरीबों का वोट लिया और उसी का घर उजाड़ने में लगे हुए हैं. बिहार अगर अलग देश होता तो पूरी दुनिया में सबसे गरीब देश होता.

दिखा तेजस्वी यादव का शायराना अंदाज

नेता प्रतिपक्ष ने आगे शायरी पढ़ते हुए कहा कि मंजूर नहीं था भाजपाइयों की शर्तों पर सुल्तान बनना, अभी आपका समय है, हमारा दौर आएगा. सही वक्त पर करवा देंगे हदों का अहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं. आज बिहार 1960 में जहां खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे. हम मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तभी बढ़ेगा, जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा.

तेजस्वी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार है, डबल उपमुख्यमंत्री हैं, डबल हंड्रेड में विधायक हैं, लेकिन आज भी बिहार जहां खड़ा था, वहीं खड़ा है. हम विशेष राज्य की मांग का पूरा सपोर्ट करेंगे. मुख्यमंत्री जी तो भूल जाते हैं. 200 यूनिट की बात किए थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए. आज उनकी क्या मजबूरी आ गई कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जा रहा है. मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि बाज बनो. बाज बनोगे तो बाकी पक्षियां तुमसे नीचे उड़ेंगे.