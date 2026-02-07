Advertisement
राजद की कमान अब पूरी तरह तेजस्वी के पास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हुई ताजपोशी

Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव का सियासी सफर अपेक्षाकृत कम समय में तेज़ी से आगे बढ़ा है. राजनीति में आने से पहले वे खेल जगत से जुड़े रहे, लेकिन लालू यादव ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा. राजद ने एक अहम संगठनात्मक फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:30 PM IST

राजद के नए बॉस बने तेजस्वी यादव, पार्टी की संभाली कमान
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. उन्होंने पटना के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की कमान संभाल ली. इस दौरान तेजस्वी यादव की ताजपोशी की गई. राजद ने एक अहम संगठनात्मक फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. राजद कार्यालय में आयोजित  कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को अधिकारिक रूप से कमान सौंपी गई. इस दौरान समर्थकों ने तेजस्वी को चांदी का मुकुट भी पहनाया. इस फैसले के साथ ही राजद की कमान औपचारिक रूप से अब लालू प्रसाद यादव की दूसरी पीढ़ी के हाथों में आ गई है. इसे पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हमपर जो विश्वास जताया उसके लिए धन्यवाद देता हूं, जिस तरह लालू कभी डरे नहीं उस तरह तेजस्वी भी कभी डरेगा नहीं, जब लालू जी साजिश के तहत जेल गए उसके बाद मैं काम कर रहा हूं. हर जिले में हमने साथ में कमा किया. उन्होंने कहा कि साल 2015 में पहली बार लोगों के प्यार से चुनाव जीता. देश में सबसे कम उम्र का डिप्टी सीएम बना. नीतीश कुमार जो जब बीजेपी के साथ जाना था तो मुझ पर आरोप लगाया गया, मेरी हत्या करने की कोशिश की गई.

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि साल 20202 में हमने चुनाव लगभग जीत गए थे पर गड़बड़ से हमे हराया गया, अबतक मुझे पार्टी की बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं मिली थी. अब मुझे पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत बनाने का कमा करेंगे, विरोधी ने लोकतंत्र को मशीन तंत्र बना दिया है, चुनाव में हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमा किया गया.  हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमा कराकर तंग किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को अपमान किया गया तो हमलोग ईंट से ईंट बजा देंगे.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

