/बिहार सरकार हो चुकी है कंगाल, मंत्रियों और विधायकों तक के वेतन के पैसे नहीं: तेजस्वी यादव

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज (11 अगस्त, 2026) पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था. तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उन्होंने मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाया, तब उन्हें वेतन मिलना शुरू हुआ. उन्होंने दावा किया कि मंत्रियों और विधायकों को भी वेतन नहीं मिल रहा है. सरकार चाहे तो उनका वेतन बंद कर दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.
'बिहार का खजाना खाली'
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अब वेतन देने की स्थिति में भी नहीं है. सरकार कंगाल हो चुकी है और खजाना खाली हो चुका है. कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है. तेजस्वी ने दावा किया कि मदरसा शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिल रहा है. ठेकेदारों के भुगतान के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं. किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. सरकार के पास वेतन और पेंशन देने तक के पैसे नहीं हैं. इन लोगों ने बिहार का खजाना खाली कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं.
'बिहार में सरकार है भी या नहीं'
तेजस्वी यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से पनप रहा है. कहीं भी जाइए, बिना पैसे के काम नहीं होता है. भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है. ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार है भी या नहीं. तेजस्वी ने आगे कहा कि सरकार चाहती है तो उनका वेतन बंद कर दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. आज सरकार को वेतन जैसे मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है, यही खजाने की स्थिति है. अशोक चौधरी के उस बयान पर कि वित्तीय संकट 15 दिन से एक महीने में ठीक हो जाएगा, तेजस्वी यादव ने पलटवार किया. यह वित्तीय संकट अगले चार साल में भी ठीक नहीं होगा.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा