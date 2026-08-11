/बिहार सरकार हो चुकी है कंगाल, मंत्रियों और विधायकों तक के वेतन के पैसे नहीं: तेजस्वी यादव

'बिहार में सरकार है भी या नहीं'

तेजस्वी यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से पनप रहा है. कहीं भी जाइए, बिना पैसे के काम नहीं होता है. भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है. ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार है भी या नहीं. तेजस्वी ने आगे कहा कि सरकार चाहती है तो उनका वेतन बंद कर दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. आज सरकार को वेतन जैसे मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है, यही खजाने की स्थिति है. अशोक चौधरी के उस बयान पर कि वित्तीय संकट 15 दिन से एक महीने में ठीक हो जाएगा, तेजस्वी यादव ने पलटवार किया. यह वित्तीय संकट अगले चार साल में भी ठीक नहीं होगा.