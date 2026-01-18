Advertisement
'अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का...', रेप-मर्डर की घटनाएं गिनाकर तेजस्वी ने CM नीतीश पर साधा निशाना

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोट की खरीद-फरोख्त से बनी यह असंवेदनशील सरकार बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंख मूंदे बैठी है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है.

तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
Tejashwi Yadav Attack CM Nitish Kumar: बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है. तेजस्वी ने हाल ही में हुई रेप और मर्डर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और ब्लात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है. तेजस्वी ने आगे कहा कि वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है. 

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता संपोषित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता-धर्ता रौंगटे खड़े करने वाली इन वीभत्स घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे है. मधेपुरा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म व हत्या, पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्रूरतापूर्ण हत्या और सत्ता संरक्षित लीपापोती दर्शाती है, कि यह सरकार निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि पटना और खगड़िया में घटना का विरोध दर्ज कराने पर निकम्मी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें जेल भेजती है? वहीं दूसरी ओर अपराधियों तथा ब्लात्कारियों को अपना “मेहमान” समझ उन्हें सुरक्षित और सम्मानित करने में दिलो जान से लगी है. भ्रष्ट पुलिस बताए कि पटना में तथा खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ने की मांग करने पर राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं को पीट उन पर केस क्यों दर्ज किया? क्या पीड़ितों का दुःख-दर्द बांटना और उनके अधिकार के लिए लड़ना अपराध है?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है. माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है. मीडियाकर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से संवाद कब किया था? मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सत्ता प्रायोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराधी तथा सरकार में बैठे उनके निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करते है तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह जनता द्वारा दिखा दिया जाएगा.

