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'एक बिहारी होने के नाते शर्म से सिर झुक जाता है', जमुई की शर्मनाक घटना पर बोले तेजस्वी यादव

जमुई में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की हालत कितनी खराब है, जहां न्याय मिलना चाहिए वहां घटना को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:12 PM IST
'एक बिहारी होने के नाते शर्म से सिर झुक जाता है', जमुई की शर्मनाक घटना पर बोले तेजस्वी यादव
Image Credit: तेजस्वी यादव ने जमुई की शर्मनाक घटना को लेकर सम्राट सरकार पर निशाना साधा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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