'एक बिहारी होने के नाते शर्म से सिर झुक जाता है', जमुई की शर्मनाक घटना पर बोले तेजस्वी यादव

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमुई की घटना पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. बिहार में अब कहीं भी, कभी भी कोई छात्रा और महिला सुरक्षित नहीं है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की हालत कितनी खराब हो गई है, जहां न्याय मिलना चाहिए, वहां घटना को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है. यह बहुत ही शर्मनाक घटना है. कोई फोटो खिंचवाने भी जा रहा है तो उसके साथ ऐसी घटना हो जा रही है. पूरी तरीके से बिहार में गुंडाराज कायम है.
उन्होंने कहा कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन पर खुद हत्या का मामला दर्ज रहा है, इस आदमी से उम्मीद क्या की जा सकती है? यह तो पुलिस को गुंडा बनाने की तैयारी कर रहे हैं. अपराधी बेलगाम हैं. एक बिहारी होने के नाते इस तरह की घटना से शर्म से सर झुक जाता है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को आईना देखना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बच्चियों पर ही नहीं, लगातार हत्या, लूट और अपहरण की वारदातें हर दिन हो रही हैं. बिहार में नशाखोरी बढ़ रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. यह सरकार जब से बनी है, तब से बिहार के लोग इसे झेल रहे हैं. यह सरकार बर्दाश्त करने लायक नहीं है.
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इसे छोटी-मोटी घटना कहे जाने पर उन्होंने कहा कि बताइए, इन्हें यह बोलने में शर्म नहीं आती? भगवान न करे, अगर उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा होता, तो क्या वे यही बोलते?
वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं को 10 हजार रुपये नकद देकर और चुनाव के बाद 2 लाख रुपये और देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर मौनी बाबा बन चुके हैं. एनडीए सरकार में महिलाओं, छात्रों, गरीबों और दलितों पर अत्याचार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. बिहार का खजाना लुटाकर और महिलाओं को 2 लाख रुपये देने का लालच देकर नीतीश कुमार तो चार महीने में ही अपना झोला-झंडा उठाकर चल दिए.
राजद नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के अंतिम 35 दिनों में बिहार के खजाने से ही एक बीमार मुख्यमंत्री से 41 हजार करोड़ रुपये बंटवाकर और तंत्र-यंत्र से विजय हासिल कर घमंड में डूबे बीजेपी के दो शीर्ष नेता, नौसिखिए हाथों में बिहार की बागडोर देकर न जाने बिहार से किस जुर्म का बदला ले रहे हैं? बिहार के इस हालात के अकेले जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. बीजेपी और उनकी पिछलग्गू पार्टियों को ऐसी घटनाओं पर शर्म भी नहीं आती.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव