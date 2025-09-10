'चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो यही ले रहे हैं', तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर तंज

Bihar Politics: राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के एनडीए सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया. उन्होंने कहा कि चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो चूहे हैं. ये पुल खा जाते हैं, शराब पी जाते हैं. तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के इस वीडियो को अपने हैंडल से शेयर किया, इस पर तो नित्यानंद राय और बाकी यादव नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं. यूटर्न के बदले नीतीश कुमार की फोटो लगा देनी चाहिए. हम तो झेले भी हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पत्रकारों ने पूछा गया था कि भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और राजद के लोगों ने अशोक स्तंभ को हटाया. हमने कहा कि फालतू की बात है. इन लोगों ने उसे अशोक स्तंभ को फालतू बताने से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, लेकिन वो इश्यु नहीं बनता. वो भी मुख्यमंत्री रहते. अशोक स्तंभ का आधा तो बिहार का ही है तो हम अपमान क्यों करेंगे.

उन्होंने कहा कि हम या कोई और.. यहां बैठा कोई भी देशद्रोही कैसे हो सकता है. भाजपा की पूरी राजनीति नफरत और अफवाह पर आधारित है. यह चीज अपने अंग्रेजों से सीखा है. बांटो और राज करो. देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा. सबसे बड़े अंग्रेजों के गुलाम तो यही रहे. इस दौरान सहनी की ओर से खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बताने और 60 सीटों पर दावेदारी करने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यही तो डेमोक्रेसी है. यही तो अलायंस है. इसी आधार पर सीट शेयरिंग होती है.

मुख्यमंत्री पद के दावेदार के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी. इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने ही उनको कहा था कि अभी मत बोलिएगा. बाद में विधिवत इसका ऐलान किया जाएगा. पहले अमित शाह जी से बोलिएगा कि चुनाव के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानेंगे.

बिहार के लिए 4 बड़े रोडमैप भी तेजस्वी ने बताया. राजद नेता ने कहा कि पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कार्रवाई और सुनवाई. फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए. यहां केला है, लीची है, मखाना है. यहां ऐसी यूनिट होनी चाहिए. यहां नकल हो रही है. हम बोले नौकरी देंगे, अब नौकरी दी जा रही है. पेंशन बढ़ाने की बात कही, वो भी बढ़ा दी गई. फ्री बिजली की बात की, सरकार ने वहीं कर दिया. जो हम कह रहे हैं, ये सरकार तो वहीं कर रही है.

