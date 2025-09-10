'चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो यही ले रहे हैं', तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर तंज
'चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो यही ले रहे हैं', तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर तंज

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने कहा कि पलायन बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है. पलायन का आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है. यह नीति आयोग की रिपोर्ट है. बिहार के लोग पहले आईएएस आईपीएस बनते थे, आज क्यों नहीं बन रहे हैं. लालूजी ने तो रेलवे कारखाने लगवाए.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 07:09 PM IST

तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार
तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार

Bihar Politics: राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के एनडीए सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया. उन्होंने कहा कि चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो चूहे हैं. ये पुल खा जाते हैं, शराब पी जाते हैं. तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के इस वीडियो को अपने हैंडल से शेयर किया, इस पर तो नित्यानंद राय और बाकी यादव नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं. यूटर्न के बदले नीतीश कुमार की फोटो लगा देनी चाहिए. हम तो झेले भी हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पत्रकारों ने पूछा गया था कि भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और राजद के लोगों ने अशोक स्तंभ को हटाया. हमने कहा कि फालतू की बात है. इन लोगों ने उसे अशोक स्तंभ को फालतू बताने से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, लेकिन वो इश्यु नहीं बनता. वो भी मुख्यमंत्री रहते. अशोक स्तंभ का आधा तो बिहार का ही है तो हम अपमान क्यों करेंगे.

उन्होंने कहा कि हम या कोई और.. यहां बैठा कोई भी देशद्रोही कैसे हो सकता है. भाजपा की पूरी राजनीति नफरत और अफवाह पर आधारित है. यह चीज अपने अंग्रेजों से सीखा है. बांटो और राज करो. देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा. सबसे बड़े अंग्रेजों के गुलाम तो यही रहे. इस दौरान सहनी की ओर से खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बताने और 60 सीटों पर दावेदारी करने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यही तो डेमोक्रेसी है. यही तो अलायंस है. इसी आधार पर सीट शेयरिंग होती है.

मुख्यमंत्री पद के दावेदार के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी. इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने ही उनको कहा था कि अभी मत बोलिएगा. बाद में विधिवत इसका ऐलान किया जाएगा. पहले अमित शाह जी से बोलिएगा कि चुनाव के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानेंगे.

यह भी पढ़ें: 'मुझे BJP MLA ने मां बहन की गाली दी, क्या कार्रवाई हुई?' तेजस्वी का PM मोदी पर अटैक

बिहार के लिए 4 बड़े रोडमैप भी तेजस्वी ने बताया. राजद नेता ने कहा कि पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कार्रवाई और सुनवाई. फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए. यहां केला है, लीची है, मखाना है. यहां ऐसी यूनिट होनी चाहिए. यहां नकल हो रही है. हम बोले नौकरी देंगे, अब नौकरी दी जा रही है. पेंशन बढ़ाने की बात कही, वो भी बढ़ा दी गई. फ्री बिजली की बात की, सरकार ने वहीं कर दिया. जो हम कह रहे हैं, ये सरकार तो वहीं कर रही है.

यह भी पढ़ें: मुकेश सहनी ने खुद को घोषित किया डिप्टी CM का चेहरा, अब महागठबंधन पर सबकी निगाहें

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025

