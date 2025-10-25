तेजस्वी यादव को बड़ा बहुत झटका, राजद की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी का थामा दामन

Pratima Kushwaha: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. राजद की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने 25 अक्टूबर, 2025 (शनिवार) को बीजेपी का दामन थाम लिया. प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. प्रतिमा कुशवाहा ने इस दौरान कहा कि राजद में सिर्फ लक्ष्मी की पूछ है, बाहरी लोग पार्टी और परिवार तोड़ रहे हैं.

बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रतिमा कुशवाहा ने अपनी पुरानी पार्टी राजद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं छठी मैया से आशीर्वाद मांगती हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने, ताकि बिहार में विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ता रहे. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही. कुछ बाहरी लोग पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे परिवार और पार्टी दोनों बिखर गए हैं.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदाताओं ने मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार के विकास और कानून के राज पर भरोसा जताकर मन बना लिया है. वहीं, बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रतिमा कुशवाहा ने राजद पर परिवारवाद और पैसे के बोलबाला का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राजद ने सिर्फ परिवार को आरक्षण दिया, जबकि एनडीए ने आरक्षण दिया है.

तेजस्वी यादव की रैली रद्द

बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव की खगड़िया में प्रस्तावित जनसभा रद्द कर दी गई है. 25 अक्टूबर, 2025 को संसारपुर खेल मैदान में होने वाली यह रैली प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का हवाला देते हुए रद्द की. अपनी जनसभा रद्द होने पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह तानाशाही है और हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

