Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3166469
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को बताया हर मुद्दे पर फ्लॉप तो भड़की जेडीयू, याद दिलाया RJD का शासनकाल

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने NDA पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए चुनावों के दौरान झूठे वादे और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है. इस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि 2005 से पहले राजद की सरकार थी, उस वक्त बिहार के क्या थे, यह भी बताना चाहिए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:42 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मानक पर विफल है. पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो या सुनवाई हो, हर जगह सरकार फ्लॉप है. तेजस्वी ने दावा किया है कि पिछले 21 वर्षों के NDA शासन के बावजूद राज्य विकास के लगभग सभी प्रमुख संकेतकों में देश में सबसे नीचे बना हुआ है. उन्होंने कहा कि बिहार देश में सबसे कम साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय, निवेश, उपभोग और बिजली खपत जैसे अहम क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है. वहीं, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में बिहार शीर्ष पर है. 

उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट रेट, पुपिल-टीचर रेशियो, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब है. साथ ही, डॉक्टरों के 58% पद खाली होने और बड़ी आबादी के झोपड़ियों में रहने का भी जिक्र किया. तेजस्वी यादव ने NDA पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए चुनावों के दौरान झूठे वादे और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है. उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे बिहार के विकास के मुद्दे पर कहीं भी सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं. 

ये भी पढ़ें- Bihar News: जनगणना, आर्थिक गणना और जातीय गणना में क्या अंतर है? यहां देखिए

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं. पिछले 12 वर्षों से केंद्र में भी उनकी सरकार है. इसके बाद भी बिहार पीछे है. कम से कम इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए. इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए ये लोग केवल चुनावी रैली में बयानबाजी करते हैं.

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति के सीन में नहीं हैं. इनके हालत क्या हैं. 37 महीने तक बिहार में राज कर रहे थे? प्रति व्यक्ति आय हो या प्रति व्यक्ति आए का संवर्धन हो या आधारभूत संरचना का विकास, जिसको अपना परिवार का विकास नजर आता है जिसके घर में आग लगी हो. दूसरे का नजारा कहां आएगा. जीविका में नंबर वन शिक्षा छात्र अनुपात में नंबर वन बिहार में ₹5 में पॉलिटेक्निक और ₹10 में इंजीनियरिंग कर रहे हैं. यह चरवाहा विद्यालय के रोल मॉडल वाले को विकास कहां से नजर आएगा.

TAGS

Bihar politicsJDUTejashwi Yadav

Trending news

Bihar politics
तेजस्वी ने बिहार सरकार को बताया हर मुद्दे पर फ्लॉप तो भड़की JDU, याद दिलाया इतिहास
do you know
Bihar News: जनगणना, आर्थिक गणना और जातीय गणना में क्या अंतर है? यहां देखिए
Chatra News
सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज होता है! 2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल
Chatra News
सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज होता है! 2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल
Dhanbad News
धनबाद के मुनीडीह में गैस कटर सिलेंडर फटने से हादसा, दम घुटने से 2 लोगों की मौत
Dhanbad News
धनबाद के मुनीडीह में गैस कटर सिलेंडर फटने से हादसा, दम घुटने से 2 लोगों की मौत
Bettiah news
बेतिया में भीषण अग्निकांड; चनपटिया में 37 घर जलकर राख, दर्जनों जानवर भी जिंदा जले
patna news
पटना में बनेगा बिहार का पहला LPG आधारित शवदाह गृह, दीघा घाट पर होगा निर्माण
Bihar News
Bihar Breaking News Live: तेजस्वी यादव को मिला कांग्रेस का समर्थन तो भड़की JDU, राजद में दिखाया आईना
Bihar Posinious Liquor
बिहार में शराबबंदी के 10 साल: प्रदेश में जहरीली शराब पीने से अबतक कितनी मौतें हुईं?