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Tejashwi Yadav: 'अमंगल दोष' से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक!, नीतीश सरकार पर तेजस्वी का लेटेस्ट 'वीडियो अटैक'

Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर कटाक्ष करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि 'अमंगल दोष' से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक!.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:38 PM IST

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तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि 'अमंगल दोष' से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक! उन्होंने आगे लिखा कि बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रूई नहीं-रूई है तो सुई नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं… और अब हालत यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है. मजबूरी में मरीज को कभी साईकिल, कभी चारपाई, कभी स्कूटर पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा है.

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 'अमंगल सरकार' में समूचे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है. उन्होंने पूछा कि भाजपा-जदयू की सरकार बताए, जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, व्हील चेयर नहीं, दवा नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं तो इसे अस्पताल कहा ही क्यों जाए? 

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तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट-गारे का ढांचा खड़ा कर फिर उसे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कह देने से स्वास्थ्य सेवा, सुविधा और व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है? ये बिल्डिंग इसलिए बनाते और बनवाये है? कि इसमें मोटा कमीशन खा सके अन्यथा बिना चिकित्सकों, नर्सों, ड्रेसर, लैब टेक्निशियन इत्यादि की भर्ती के बिना अस्पतालों के इन भवनों में कबूतर ही रहेंगे.

 

तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी इस एनडीए सरकार को शायद गरीबों का यह दर्द दिखाई नहीं देता? क्योंकि इन्हें कुर्सी से मतलब है, भ्रष्टाचार से मतलब है, बिहार से नहीं. बिहार के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए रेफरल पॉइंट बन गए है, जहां से मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है. 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हमने 17 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में जो सकारात्मक कार्य किए थे उन सभी को इन भ्रष्ट लोगों ने दरकिनार कर फिर से दलालों और मेडिकल माफियाओं को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सौंप दिया है.

रिपोर्ट- रूपेंद्र

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