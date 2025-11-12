Advertisement
एग्जिट पोल्स पर तेजस्वी का बड़ा प्रहार, अभिनेता धर्मेंद्र के सहारे मीडिया पर कसा तंज

Tejashwi Yadav: राजद नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस बार हम क्लीन स्वीप के लिए तैयार हैं. महागठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा. तेजस्वी ने दावा किया है कि 18 तारीख को सरकारी नौकरी देने वाली सरकार शपथ लेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:47 PM IST

एग्जिट पोल्स पर तेजस्वी का बड़ा प्रहार, अभिनेता धर्मेंद्र के सहारे मीडिया पर कसा तंज

Tejashwi Yadav on Bihar Chunav Exit Poll: बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमान को सिरे से नकार दिया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में एनडीए सरकार वापसी कर रही है. तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल दिखाने वाले चैनलों ने तो 11 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की खबर भी चला दी थी. अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस स्तर की पत्रकारिता हो रही है.

'हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं'
उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट किया है और हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने बुधवार (12 नवंबर) को पटना में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि इस बार हम क्लीन स्वीप के लिए तैयार हैं. महागठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा. भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मतगणना को धीमा करने, जिला मुख्यालयों पर फ्लैग मार्च निकालने या ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग डरेंगे नहीं. हम वोट चुराने की किसी भी कोशिश को रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े.

'सर्वे को लेकर कोई गलतफहमी नहीं पालते'
एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम न तो खुश हैं और न ही सर्वे को लेकर कोई गलतफहमी पालते हैं. ये सर्वे सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव हैं, जो अफसरों के दबाव में लाए जाते हैं. यह सिर्फ प्रोपेगैंडा है. इस बार वोटिंग की काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होने देंगे. दावा किया कि 18 तारीख को सरकारी नौकरी देने वाली सरकार शपथ लेगी. उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने इस सरकार के खिलाफ भारी मतदान किया है और बदलाव आ रहा है. अब अगर-मगर की कोई गुंजाइश नहीं बची है. मैं पार्टी के लिए दिन-रात काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.

उन्होंने कहा कि मने पहले कहा था कि नतीजे 14 तारीख को घोषित होंगे और शपथ ग्रहण समारोह 18 तारीख को होगा. यह जरूर होगा. हमें जो फीडबैक मिल रहा है, उससे पता चलता है कि भाजपा और एनडीए अपनी जमीन खो रहे हैं; लोग बेचैन और चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है. एनडीए गलतफहमी में है कि जनता ने उन्हें वोट किया.

-आईएएनएस

