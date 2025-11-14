Advertisement
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी यादव, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और राजद को उड़ा ले गए!

Bihar Assembly Election Result: सासाराम में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. लालू प्रसाद यादव से बाकायदा यात्रा को हरी झंडी दिखवाई गई और पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव घूमते रहे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 07:05 PM IST

अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी यादव, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और राजद को उड़ा ले गए! (File Photo)
Bihar Chunav 2025: जून महीने का अंतिम समय था, जब चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने का फैसला लिया था. अचानक कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसमें मुद्दा दिखा और पहले तो उन्होंने अंग्रेजी अखबार में एसआईआर के खिलाफ आर्टिकल लिखा और उसके बाद लगातार इस मुद्दे पर हमलावर होते गए. 10 अगस्त तक यह तय हो गया था कि राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं. स्वतंत्रता दिवस से पहले यह तय किया गया कि 16 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. फिर क्या था, पहुंच गए राहुल गांधी सासाराम, जहां से यात्रा की शुरुआत होनी थी. सासाराम में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. लालू प्रसाद यादव से बाकायदा यात्रा को हरी झंडी दिखवाई गई और पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव घूमते रहे. बस लालू परिवार की यही एक गलती भारी पड़ गई और विधानसभा चुनाव रिजल्ट में इसका असर देखने को मिला. राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ही नहीं,बल्कि पूरी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है.

वोटर अधिकार यात्रा से पहले तेजस्वी यादव नौकरी और रोजगार के मामले पर, अपराध के मुद्दे पर, घुसखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते आ रहे थे. तेजस्वी यादव बिहार में रोजाना अपराध के बुलेटिन भी जारी कर रहे थे. युवाओं को लुभाने वाली बातें बोल रहे थे. ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे. उनकी जरूरत की बातें हो रही थी. नौकरी और रोजगार के अलावा पलायन का मुद्दा रोजाना के विमर्श में शामिल हो रहा था और माना जा रहा था कि आने वाला विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा. 

इस बीच राहुल गांधी अपना वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए और बिहार में छा गए. राहुल गांधी के आने के साथ ही नेशनल मीडिया भी उनको कवर करने लगा, जिससे उनका औरा बढ़ता चला गया और तेजस्वी यादव का घटता चला गया. पूरी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव साइड हीरो के रूप में दिखते रहे. यहां तक कि यात्रा में केवल और केवल हाथ के निशान वाले झंडे दिख रहे थे. जहां लालटेन वाले झंडे दिखते थे, वो भी अलग थलग पड़ जाते थे. फिर भी तेजस्वी यादव ने पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी का साथ दिया. 

यात्रा खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव को अहसास हुआ कि वे तो अपना नुकसान कर बैठे हैं. इसके बाद उन्होंने अलग से अपनी यात्रा निकाली थी, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था. उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में तनातनी शुरू हो गई. यही तनातनी अंत तक नजर आई और आखिर में 13 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल दोस्ताना मुकाबला करने को मजबूर हो गए. उसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित करने के लिए भी महागठबंधन में काफी मगजमारी करनी पड़ी थी. दिल्ली से अशोक गहलोत को राहुल गांधी का दूत बनकर पटना आना पड़ा और उसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया. 

कुल मिलाकर महागठबंधन में जितनी असहजता शुरुआत में रही, अंत तक वह बनी रही है और गठबंधन की गंठें सुलझ नहीं पाईं. इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया और नतीजा विधानसभा चुनाव परिणाम के रूप में सभी के सामने है.

bihar chunav 2025

