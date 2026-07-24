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मानसून सत्र से गायब रहे नेता प्रतिपक्ष, BJP-JDU ने उठाए सवाल, RJD बोली- 'सदन में मौजूद हर विधायक तेजस्वी है'

Bihar Assembly Monsoon Session: मंत्री विजय सिंह ने कहा कि हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों को सम्मान दोनों लोकतंत्र के खूबसूरती में दो अंकों की तरह सदन संचालन में रहते हैं. नेता प्रतिपक्ष का नहीं रहना दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:16 PM IST
मानसून सत्र से गायब रहे नेता प्रतिपक्ष, BJP-JDU ने उठाए सवाल, RJD बोली- 'सदन में मौजूद हर विधायक तेजस्वी है'
Image Credit: (Photo-AI) बिहार मानसून सत्र का अंत, लेकिन एक दिन भी नहीं दिखे तेजस्वी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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