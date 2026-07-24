मानसून सत्र से गायब रहे नेता प्रतिपक्ष, BJP-JDU ने उठाए सवाल, RJD बोली- 'सदन में मौजूद हर विधायक तेजस्वी है'

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बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का 24 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को 5वां दिन था. मगर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए. ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़ा किया. कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सदन को ये जानने का अधिकार है कि आखिर नेता विरोधी दल कहां हैं?
मंत्री विजय सिंह ने कहा कि हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों को सम्मान दोनों लोकतंत्र के खूबसूरती में दो अंकों की तरह सदन संचालन में रहते हैं. नेता प्रतिपक्ष का नहीं रहना दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सच है जब प्रतिपक्ष सजग होता है, सक्रिय रहता है, तो सत्ता पक्ष के लोग समाधान के प्रति जिम्मेदार होते है.
'सदन में मौजूद हर विधायक तेजस्वी है'
इस पर राजद विधायक अमरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस सरकार का कोई काम नहीं है, बिहार कैसे विकास हो? खजाना खाली है, बिहार विकास में हर स्तर पर फेल है. पहले नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में हम लोग हैं और जितने भी विधायक हैं हम सब तेजस्वी हैं.
सदन में तेजस्वी यादव का नहीं रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण- जदयू
वहीं, जदयू विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव का नहीं रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. सदन में राबड़ी देवी जी नहीं है, तो वह समझा जा सकता है कि लालू यादव बीमार हैं. वह दिल्ली में होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के लिए बिहार वासियों के लिए चिंतित नहीं है. नेता प्रतिपक्ष सदन में पांचों दिन गायब हैं. जब सदन चलता है, तो नेता प्रतिपक्ष का सदन में रहना अनिवार्य होता है.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव