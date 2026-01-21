Advertisement
Bihar Politics: राजद में तेजस्वी होंगे और पावरफुल तो फिर तेजप्रताप की कैसे वापसी कर पाएंगे लालू यादव?

K Raj Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:44 AM IST

  1. बिहार की सियासत में अगले सप्ताह काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. दरअसल, इस शनिवार यानी 24 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का पहला चरण संपन्न होने वाला है. इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं. दूसरी ओर 25 जनवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है. इस बैठक में पॉवर ट्रांसफर किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. राजद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव को अब पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इसके पीछे लालू यादव की सेहत का हवाला दिया जा रहा है. इसको लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. 
  2. बता दें कि विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के राजद की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बैठक में इस जिला से राष्ट्रीय स्तर तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल पर भी गाज गिर सकती है और उनकी जगह अब किसी तेज-तर्रार युवा नेता को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकता है. इसके साथ ही प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक की सभी कमेटियां भंग की जाएंगी और नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी. नई कमेटियों में सभी जाति और धर्म के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि संगठन को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाया जा सके.

Lalu YadavTejashwi YadavTej Pratap Yadav

