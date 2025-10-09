Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव इस बार बिहार की 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव, एक तो राघोपुर दूसरी कौन? यहां जानें

Tejashwi Yadav In Bihar Chunav 2025: राजद पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, इसीलिए पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. पार्टी ने इस बार तेजस्वी यादव को राघोपुर के लिए एक और सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है. सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी इस बार राघोपुर के अलावा मधुबनी जिले की फुलपरास से भी मैदान में उतर सकते हैं. राजद पार्टी का मानना है कि इससे पूरे मिथिलांचल को साधा जा सकता है. बता दें कि फुलपरास सीट से कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर भी विधायक रहे थे.

फुलपरास के जातीय समीकरण

फुलपरास विधानसभा सीट बिहार के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित मधुबनी जिले की एक अहम ग्रामीण सीट है, जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. इस सीट पर पिछड़ा वर्ग, दलित, मुस्लिम और सवर्ण सभी की निर्णायक भूमिका होती है. पिछले दो चुनावों से यहां जेडीयू का दबदबा देखने को मिल रहा है. 2020 में जेडीयू की शीला कुमारी ने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को हराया था और वर्तमान में वह परिवहन मंत्री हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: कल से शुरू होगा नामांकन, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग, LJPR की पटना में आज अहम बैठक

फुलपरास से क्यों लड़ना चाहते हैं तेजस्वी

सियासी जानकारों के मुताबिक, फुलपरास की जनता को हर साल आने वाली बाढ़ से जूझना पड़ता है. इस बार भी बाढ़ ने इस इलाके में खूब तांडव मचाया है. बाढ़ के दौरान सरकारी इंतजामों से लोग खासा नाराज दिखे. चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है. जनता की नाराजगी तेजस्वी यादव के लिए मौका बन सकती है. इसके अलावा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी इसी क्षेत्र से आते हैं. पार्टी ने उनका ओहदा बढ़ाकर स्थानीय जनता खासकर ईबीसी समाज को अपने पाले में लाने का दांव चला था. अब इस दांव को परखने की बारी है.

ये भी पढ़ें- NDA में सीट शेयरिंग पर ठनी, जीतन राम मांझी नाराज तो लोजपा ने आज बुलाई आपात बैठक

राघोपुर से लालू परिवार का पुराना नाता

वहीं राघोपुर से लालू परिवार का पुराना संबंध रहा है. 2010 को छोड़ दें को 1990 के बाद से यह सीट लालू परिवार का कब्जा है. 1995 और 2000 में लालू प्रसाद यादव यहां से विधायक चुने गए थे. इसके बाद राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव जीतीं. 2015 में लालू यादव ने यहां से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को चुनाव लड़वाया और वे जीतकर विधायक बने. 2020 में भी तेजस्वी यादव यहां से चुने गए, लेकिन मार्जिन कम हो गया था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!