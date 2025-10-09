Advertisement
Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव इस बार बिहार की 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव, एक तो राघोपुर दूसरी कौन? यहां जानें

Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव इस बार राघोपुर के अलावा मधुबनी जिले की फुलपरास से भी मैदान में उतर सकते हैं. फुलपरास सीट से कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर विधायक रहे थे. वर्तमान समय में यहां पर जेडीयू की शीला कुमारी का कब्जा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:51 AM IST

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav In Bihar Chunav 2025: राजद पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, इसीलिए पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. पार्टी ने इस बार तेजस्वी यादव को राघोपुर के लिए एक और सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है. सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी इस बार राघोपुर के अलावा मधुबनी जिले की फुलपरास से भी मैदान में उतर सकते हैं. राजद पार्टी का मानना है कि इससे पूरे मिथिलांचल को साधा जा सकता है. बता दें कि फुलपरास सीट से कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर भी विधायक रहे थे.

फुलपरास के जातीय समीकरण

फुलपरास विधानसभा सीट बिहार के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित मधुबनी जिले की एक अहम ग्रामीण सीट है, जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. इस सीट पर पिछड़ा वर्ग, दलित, मुस्लिम और सवर्ण सभी की निर्णायक भूमिका होती है. पिछले दो चुनावों से यहां जेडीयू का दबदबा देखने को मिल रहा है. 2020 में जेडीयू की शीला कुमारी ने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को हराया था और वर्तमान में वह परिवहन मंत्री हैं. 

फुलपरास से क्यों लड़ना चाहते हैं तेजस्वी

सियासी जानकारों के मुताबिक, फुलपरास की जनता को हर साल आने वाली बाढ़ से जूझना पड़ता है. इस बार भी बाढ़ ने इस इलाके में खूब तांडव मचाया है. बाढ़ के दौरान सरकारी इंतजामों से लोग खासा नाराज दिखे. चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है. जनता की नाराजगी तेजस्वी यादव के लिए मौका बन सकती है. इसके अलावा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी इसी क्षेत्र से आते हैं. पार्टी ने उनका ओहदा बढ़ाकर स्थानीय जनता खासकर ईबीसी समाज को अपने पाले में लाने का दांव चला था. अब इस दांव को परखने की बारी है.

राघोपुर से लालू परिवार का पुराना नाता

वहीं राघोपुर से लालू परिवार का पुराना संबंध रहा है. 2010 को छोड़ दें को 1990 के बाद से यह सीट लालू परिवार का कब्जा है. 1995 और 2000 में लालू प्रसाद यादव यहां से विधायक चुने गए थे. इसके बाद राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव जीतीं. 2015 में लालू यादव ने यहां से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को चुनाव लड़वाया और वे जीतकर विधायक बने. 2020 में भी तेजस्वी यादव यहां से चुने गए, लेकिन मार्जिन कम हो गया था. 

