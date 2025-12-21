Advertisement
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: तेजस्वी को अगले साल फिर मिलेगी करारी शिकस्त! बदल जाएगा राज्यसभा सीटों का गुणा-गणित

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: तेजस्वी यादव को अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी तगड़ा झटका मिलने वाला है. राज्यसभा में राजद के हिस्से की दो सीटें भी अब एनडीए के खाते में जा सकती हैं.

Dec 21, 2025

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद से तेजस्वी यादव मीडिया से काफी कटे-कटे नजर आ रहे हैं. तेजस्वी फिलहाल अभी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं और अगले साल ही पटना वापस लौटने की जानकारी है. वहीं इधर बिहार एनडीए उन्हें अगले साल भी करारी शिकस्त देने की रूपरेखा तैयार कर रही है. दरअसल, अगले साल अप्रैल में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं और उनके लिए चुनाव होने हैं. एनडीए अभी से राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गया है, जबकि विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है. लिहाजा, महागठबंधन में इस चुनाव को लेकर अभी तक कोई कवायद देखने को नहीं मिल रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है. इसका सीधा असर राज्यसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा. इस साल बिहार से 5 सीटें खाली होने वाली हैं. इनमें से जेडीयू-राजद की 2-2 सीटों के अलावा एक सीट रालोमो की आती है. अब राजद पार्टी इस हालत में नहीं है कि महागठबंधन के साथ मिलकर भी अपने कोटे की एक भी सीट जीत सके. बता दें कि बिहार से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और महागठबंधन के पास केवल 35 विधायक हैं. ऐसे में तेजस्वी को अपने कोटे की एक सीट जीतने के लिए भी एनडीए में सेंधमारी करनी होगी. वहीं दूसरी ओर एनडीए अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है. एनडीए की कोशिश है कि उसका एक भी वोट बर्बाद ना जाए और पांच की पांचों सीटें उसकी झोली में आएं. 

कौन-सी पांच सीटें होंगी खाली?

बता दें कि 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं. जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें राजद के प्रेम चंद गुप्ता और एडी सिंह के अलावा जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर शामिल हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए में जेडीयू को उसकी दोनों सीटें मिलेंगी. इसके अलावा दो सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी. वहीं उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट इस बार चिराग पासवान के पास जा सकती है.

