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19 अगस्त को छात्रों के साथ तेजस्वी यादव करेंगे राजभवन मार्च, पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में राजद का हल्लाबोल

राजद नेता तेजस्वी यादव 19 अगस्त, 2026 को पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे. साथ ही छात्रों के साथ राजभवन तक तेजस्वी यादव मार्च करेंगे. उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:40 PM IST
19 अगस्त को छात्रों के साथ तेजस्वी यादव करेंगे राजभवन मार्च, पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में राजद का हल्लाबोल
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) 19 अगस्त को छात्रों के साथ तेजस्वी यादव करेंगे राजभवन मार्च

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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