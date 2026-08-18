/19 अगस्त को छात्रों के साथ तेजस्वी यादव करेंगे राजभवन मार्च, पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में राजद का हल्लाबोल

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा, जब कोई आपराधिक वारदात न हो रही हो. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यहीं वह नया बिहार बनाने की बात है, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार करती है? तेजस्वी यादव ने कहा कि 19 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को छात्रों के साथ राजभवन मार्च करेंगे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान बिहार के कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है.