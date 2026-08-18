/19 अगस्त को छात्रों के साथ तेजस्वी यादव करेंगे राजभवन मार्च, पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में राजद का हल्लाबोल

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा, जब कोई आपराधिक वारदात न हो रही हो. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यहीं वह नया बिहार बनाने की बात है, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार करती है? तेजस्वी यादव ने कहा कि 19 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को छात्रों के साथ राजभवन मार्च करेंगे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान बिहार के कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि कई दिनों से प्रशासन में बैठे अधिकारियों से लगातार सवाल किया जा रहा है कि AK-47 से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, लेकिन अब तक इसका जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पुलिस की ओर से गोली नहीं चलायी गयी होगी. ऐसे में आदेश देने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए.
तेजस्वी यादव ने कहा कि कई दिनों से लगातार प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग से हम लोग जवाब मांग रहे हैं. आखिर किसके कहने पर AK 47 से गोली चलाने का आदेश दिया गया? कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है, जब यह सवाल संसद में उठाया जा रहा था, तो राज्यसभा में किरण रिजीजू ने कहा कि गोली नहीं चलाई गई थी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हैं, तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि गोली चलाई गई है. संसद में भारत सरकार के मंत्री किस तरह से गुमराह कर रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सम्राट चौधरी सीएम और बिहार के गृहमंत्री हैं, लेकिन एक बार भी छात्र से वह नहीं मिले और संवाद भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठियां भी लिखी है, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं है. जिन छात्रों को गोली लगी उनसे भी मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए. यह स्पष्ट है कि बिना मुख्यमंत्री के अनुमति के गोलियां नहीं चलाई गई है या तो ये साफ करे कि किसके आदेश का पालन बिहार पुलिस ने किया.
उन्होंने आगे कहा कि केवल सिवान में ही नहीं जहानाबाद में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक-47 का इस्तेमाल किया गया. मगर, एक भी व्यक्ति का अभी तक निलंबन नहीं हुआ. हम लोगों ने मांग की थी न्यायिक जांच करने की वह भी अभी तक नहीं किया गया. बिना आदेश के कोई भी सिपाही AK-47 कैसे निकल सकता है.
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? कौन लोग इसके पीछे हैं? 21 साल से ज्यादा NDA की सरकार की हो गई, लेकिन अब तक बिहार की जनता को सरकार ने जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कल (बुधवार) का मार्च खुला हुआ है, उसमें जिसको भी शामिल होना हो सकता है, क्योंकि सरकार वादा करके वादाखिलाफी करती है, क्योंकि सरकार ने एक करोड़ नौकरी देने की बात कही और अभी तक किसी को नहीं दिया.
उन्होंने कहा कि नया बिहार बनाने की बात बिहार में बीजेपी को लोग करते थे और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और डस्टबिन घोटाला, सृजन घोटाला कई और घोटाले हुए और अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई. इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है. ये लोग 10-10 हजार रुपया देकर छल करके सत्ता में आ गए हैं.
तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री चुप क्यों है? अभी तक न्याय जांच का आदेश उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि बुधवार को शांतिपूर्ण मार्च होगा, लेकिन हमारे लोगों को आशंका है कि बिहार सरकार और पुलिस बल प्रयोग कर सकती है.
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के प्रदेश कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर बेली रोड होते हुए राज भवन तक मार्च किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग भी छात्र के आवाज को उठाना चाहते हैं, वह लोग शामिल हो. सिवान के एसपी और डीएम के तबादले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें निलंबन नहीं चाहिए.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव