Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3076601
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बजट सत्र के बाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, राजद कोर ग्रुप की बैठक में सरकार को घेरने की बनी रणनीति

आरजेडी संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक पटना में संपन्न हुई, जो करीब तीन घंटे तक चली. बैठक के बाद सांसद सुधाकर सिंह ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा के बजट सत्र और संसद में पार्टी की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:52 PM IST

Trending Photos

आरजेडी संसदीय दल की 3 घंटे चली महाबैठक खत्म
आरजेडी संसदीय दल की 3 घंटे चली महाबैठक खत्म

RJD Meeting: पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संसदीय दल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक करीब तीन घंटे तक चली. बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने हिस्सा लिया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के आगामी बजट सत्र और बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को धार देना था. बैठक खत्म होने के बाद पार्टी सांसद सुधाकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े फैसलों की जानकारी दी.

बैठक में यह तय किया गया कि आरजेडी संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को एक बार फिर पूरी ताकत से उठाएगी. सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी. साथ ही, चूंकि बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी नजदीक है, इसलिए वहां भी सरकार को घेरने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है. पार्टी का मानना है कि राज्य के विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर अब चुप नहीं बैठा जा सकता.

बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव की 'जनसंपर्क यात्रा'
बैठक का एक और सबसे बड़ा फैसला तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा को लेकर रहा. बताया गया कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र की समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव पूरे राज्य के दौरे पर निकलेंगे. इस यात्रा के जरिए वे सीधे जनता के बीच जाएंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे. इस दौरान वे केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना

हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर भी बैठक में गंभीर मंथन हुआ. सुधाकर सिंह ने बताया कि हार के कारणों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो जल्द ही तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टी नेतृत्व अब उन कमियों को दूर करने में जुट गया है जिनकी वजह से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था.

TAGS

Tejashwi Yadav

Trending news

Palamu news
झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
Palamu news
झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
Tejashwi Yadav
बजट सत्र के बाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, सदन से सड़क तक सरकार को घेरेगी RJD
Sitamarhi News
17 साल के गोलू की तड़पकर मौत, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों को बटोरने में मशगूल भीड़
rohini acharya post
'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का...', रोहिणी आचार्य का एक और X बम
CM Nitish Samriddhi Yatra
चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना
CM Nitish
'94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए...', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश
Bagaha Road Accident
रोजमर्रा की राह बनी मौत की वजह, बगहा में सड़क हादसे ने छीन लिया शिक्षक का जीवन
BJP president election
BJP President Election: पीएम मोदी, अमित शाह सहित 5708 वोटर चुनेंगे नया अध्यक्ष
Rabri Devi
आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं राबड़ी देवी