बजट सत्र के बाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, राजद कोर ग्रुप की बैठक में सरकार को घेरने की बनी रणनीति

RJD Meeting: पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संसदीय दल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक करीब तीन घंटे तक चली. बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने हिस्सा लिया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के आगामी बजट सत्र और बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को धार देना था. बैठक खत्म होने के बाद पार्टी सांसद सुधाकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े फैसलों की जानकारी दी.

बैठक में यह तय किया गया कि आरजेडी संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को एक बार फिर पूरी ताकत से उठाएगी. सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी. साथ ही, चूंकि बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी नजदीक है, इसलिए वहां भी सरकार को घेरने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है. पार्टी का मानना है कि राज्य के विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर अब चुप नहीं बैठा जा सकता.

बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव की 'जनसंपर्क यात्रा'

बैठक का एक और सबसे बड़ा फैसला तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा को लेकर रहा. बताया गया कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र की समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव पूरे राज्य के दौरे पर निकलेंगे. इस यात्रा के जरिए वे सीधे जनता के बीच जाएंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे. इस दौरान वे केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेंगे.

हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर भी बैठक में गंभीर मंथन हुआ. सुधाकर सिंह ने बताया कि हार के कारणों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो जल्द ही तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टी नेतृत्व अब उन कमियों को दूर करने में जुट गया है जिनकी वजह से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था.