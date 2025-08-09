तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन की दी बधाई, लेकिन महिलाओं को लिखा खुला पत्र, जानें क्या किया वादा

Tejashwi Yadav on Rakshabandhan: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं. चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है. इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कई तरह के वादे किए गए हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर बिहार की बहनों से अनुरोध किया.

उन्होंने लिखा कि मेरी प्रिय बिहार की बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को ‘रक्षाबंधन’ की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस रक्षाबंधन सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति प्रदान करें. मैं आप सभी का भाई होने के नाते आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूं. मैं जानता हूं कि सभी बहनें आज हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं. मेरा अनुरोध है कि अपने-अपने भाइयों के राखी बांधने के बाद आप एक राखी और बांधे अपने इस भाई तेजस्वी के नाम की. जी हां, आपका तेजस्वी भैया बिहार के हर घर में आ नहीं सकता, लेकिन हर घर के बारे में, हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रहा है और नीतियां बना रहा है.

राजद नेता ने आगे लिखा कि इन्हें लागू करने के लिए मुझे अपनी सभी बहनों के सहयोग की जरूरत है. बिहार को नंबर वन बनाने का प्रण लीजिए, रक्षाबंधन पर एक राखी और चुनाव में एक वोट अपने तेजस्वी भैया को दीजिए, मैं भरोसा देता हूं, चाहे वो बेरोजगारी से रक्षा हो, महंगाई से, अपराध से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से रक्षा हो, मैं हमेशा आपका रक्षा चक्र बनकर आपके लिए कार्य करता रहूंगा, ये तेजस्वी का प्रण है बिहार की हर बहन से.

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है. बिहार में बेटी के जन्म से लेकर उसकी आमदनी के इंतज़ाम तक के लिए बेटी (BETI) प्रोगाम.

- महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली माई-बहन योजना.

- विधवा माता-बहनों की पेंशन को बढ़ा कर 1500 रुपये करने वाली योजना.

- बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ा कर 1500 रुपये करने वाली योजना.

- दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ा कर 1500 रुपये करने वाली योजना.

- हर रसोईघर में 500 रुपये में गैस सिलेंडर.

- 200 यूनिट मुफ्त बिजली.

- बेटियों के लिए उच्च श्रेणी के आवासीय कोचिंग संस्थान.

- हर इच्छुक बेटी को वर्ल्ड क्लास खेल की ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं.

- हर इच्छुक बेटी को नौकरी और रोजगार.

- मुफ्त परीक्षा फॉर्म.

- परीक्षा केंद्र तक आने जाने का मुफ्त किराया.

- पेपर लीक पर लगाम.

बहुत कुछ और भी आपके भाई तेजस्वी ने आपके लिए निश्चित कर लिया है. बस थोड़ा समय बचा है, चुनाव होंगे, जनता की सरकार आएगी और आपका भाई तेजस्वी अपने प्रण को पूरा करते हुए हर घर, हर बहन तक ये योजनाएं पहुंचाना शुरू कर देगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि एक विनम्र निवेदन आपसे और है, 20 वर्षों से बिहार नकारात्मक राजनीति का शिकार रहा है, आप ख़ुद भी सोचिए असंभव, असंभव का राग अलापने वाले इन नेताओं को जब आपके भाई तेजस्वी ने 17 महीने में ये समझा दिया कि असंभव कुछ नहीं होता, और एक बिहारी के शब्दकोश में तो ये शब्द होता ही नहीं है. हमसे कहा गया कि नौकरी कहां से देगा, अपने बाप से पैसा लाएगा, लेकिन हमने लाखों नौकरी देकर दिखाईं. ये लोग 20 वर्षों की तरह इस वर्ष भी चुनाव नजदीक देख कर अब नौकरी देने के वादे का ढोंग कर रहे हैं, हमारी योजनाओं की नकल कर, उसे लागू कराने का ढोंग कर रहे हैं.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेरी समस्त बहनों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि अब बिहार का विकास चाहते हैं तो इन ढोंगियों के दावों में मत आना और सोचना कि जो 20 सालों तक नहीं कर पाए, तेजस्वी के कर दिखाते ही और चुनाव पास आते ही, ये लोग 20 दिनों में सब करने को आतुर हैं. कैसा मजाक कर रहे हैं बिहार के साथ? मैं एक प्रतिज्ञा और लेता हूं, सत्ता में आते ही इनके द्वारा डकारे गए 70 हज़ार करोड़ रुपयों को इनसे वापस लेने का काम किया जाएगा और बिहार की बहनों को रक्षाबंधन की शगुन की राशि के रूप में दिया जाएगा.

उन्होंने आगे लिखा कि बिहार, बिहार की बहनें, बिहार का हर एक निवासी अब इन्हें सबक सिखाएगा, इन्हें हराएगा और नकारात्मक, विध्वंसकारी, अकर्मण्य, लोभी, भ्रष्टाचारी, तानाशाह, विभाजनकारी, नकारा, हिंसक, अपराधियों को संरक्षण देने वाली खटारा सरकार को हटाएगा तथा सकरात्मक सोच वाली, विकास के ब्लूप्रिंट को लागू करने वाली, हर घर रोजगार देने को प्रतिबद्ध, महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आने वाली महागठबंधन सरकार को भारी मतों से विजयी बनाएगा. आप सभी बहनों का आशीर्वाद तेजस्वी को इतना बल देता है कि बिहार को नम्बर वन बनाने के अपने सपने को मूर्त रूप देने की शक्ति और ऊर्जा मुझमें प्रकाशपुंज के रूप में हमेशा प्रज्वलित रहती है.. आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

रिपोर्ट: निषेद कुमार

