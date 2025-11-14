Advertisement
लालू की राह पर तेजस्वी! सोशल मीडिया पर लिखा- 'जिन्न 2 घंटे बाद निकलेगा EVM से'

Tejashwi Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने शासन काल में कहते थे कि मत पेटी से जिन्न निकलेगा. ठीक उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि ईवीएम से जिन्न निकलेगा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 04:18 PM IST

तेजस्वी यादव (File Photo)
Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों में एनडीए को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है. रुझानों में राघोपुर विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर...होता दिखाई देता रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं. वह हर राउंड की काउंटिंग में पिछड़ रहे हैं. इस बीच राजद नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अभी शहरी इलाकों का EVM खुला है. जिन्न 2 घंटे बाद निकलेगा EVM से.

तेजस्वी यादव के इस पोस्ट के बाद सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह पर हैं. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने शासन काल में कहते थे कि मत पेटी से जिन्न निकलेगा. ठीक उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि ईवीएम से जिन्न निकलेगा.

