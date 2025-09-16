Tejashwi Yadav Yatra: 'बिहार में घुसपैठिये हैं तो 11 साल से PM मोदी क्या कर रहे हैं?' यात्रा के साथ ही तेजस्वी का बड़ा हमला

Tejashwi Yadav News: पीएम मोदी के घुसपैठिये वाले बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र में 11 साल से पीएम मोदी की सरकार है. बिहार में भी 20 साल से एनडीए की सरकार तो फिर बिहार में घुसपैठिये कैसे घुसे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम ऐसी बातें करके मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं.
Tejashwi Yadav Yatra Start: बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं. यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होकर वैशाली तक जाएगी. तेजस्वी ने सुबह 11 बजे के करीब जहानाबाद गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यात्रा की शुरुआत की. तेजस्वी ने यात्रा शुरू करते ही पीएम मोदी के घुसपैठिये वाले बयान पर जोरदार हमला बोला. राजद नेता ने कहा कि अगर बिहार में घुसपैठिये हैं तो उनको केंद्र सरकार बाहर निकाले, इस काम को करने से प्रधानमंत्री को किसने रोका है. तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में 11 साल से पीएम मोदी की सरकार है. बिहार में भी 20 साल से एनडीए की सरकार तो फिर बिहार में घुसपैठिये कैसे घुसे.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव से पहले वहां भी घुसपैठिये थे, चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद वहां घुसपैठिये नहीं बचे. अब झारखंड में घुसपैठियों की बात नहीं की जाती है. तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार से इस बार एनडीए सरकार की विदाई होने जा रही है. अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि आज से हम लोग 'बिहार अधिकार यात्रा' के लिए निकल रहे हैं और बाकि के जिले जो छूट गए थे उन्हें हम कवर कर रहे हैं.
तेजस्वी ने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान व मजदूर के सम्मान के लिए, मां-बहनों की सुरक्षा के लिए, आज बिहार में कारखानें और उद्योग लगें इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं. जहानाबाद में पहला कार्यक्रम होगा और उसके बाद नालंदा जिले में आज का कार्यक्रम है. बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि जो बाकि के जिले रह गए हैं वहां पर भी हम संपर्क यात्रा करें.
