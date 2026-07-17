बेबस लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सामने बिखर रहा 'कुनबा', मृत्युंजय तिवारी जा सकते हैं बीजेपी में

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और बीमारी का फायदा उठाते हुए पार्टी पर छोटे बेटे तेजस्वी यादव का कब्जा हो चुका है. जानकार यह भी बताते हैं कि तेजप्रताप और अनुष्का की तस्वीर जो वायरल हुई थी, वो अगर न भी हुई होती तो उन्हें हाशिये पर जाना ही था. बताया जाता है कि तेजप्रताप कई बार मां बाप के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी चाहकर भी तेजस्वी यादव के बिछाये जाल को काट नहीं पाए और तेजप्रताप को परिवार से तड़ीपार होना पड़ा.