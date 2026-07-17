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बेबस लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सामने बिखर रहा 'कुनबा', मृत्युंजय तिवारी जा सकते हैं बीजेपी में

कभी बिहार की राजनीति में 15 साल एकछत्र राज करने वाले लालू प्रसाद यादव की अब अपने ही परिवार में नहीं चल पा रही है. वे बड़े बेटे और एक बेटी को घर से निकलते देख चुके हैं और अब बारी उनके वफादार नेताओं की आ गई है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:21 PM IST
बेबस लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सामने बिखर रहा 'कुनबा', मृत्युंजय तिवारी जा सकते हैं बीजेपी में
Image Credit: लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी (File Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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