बेबस लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सामने बिखर रहा 'कुनबा', मृत्युंजय तिवारी जा सकते हैं बीजेपी में

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कभी बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी. उनकी हनक न केवल सरकार में, पार्टी में बल्कि परिवार में भी देखी जाती थी, लेकिन आज वे बेबस और लाचार दिखते हैं. उनके ही सामने बड़ा बेटा परिवार और पार्टी से रुखसत हो गया, बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उनको मारपीट करके घर से निकाल दिया गया है. अब पार्टी के वफादार और संकटमोचक कहे जाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने ऐसे ही आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है. इस खबर ने लालू प्रसाद यादव की लाचारी को सरेआम कर दिया है.
तेजस्वी यादव के एकतरफा फैसले, अपने हुए पराये
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और बीमारी का फायदा उठाते हुए पार्टी पर छोटे बेटे तेजस्वी यादव का कब्जा हो चुका है. जानकार यह भी बताते हैं कि तेजप्रताप और अनुष्का की तस्वीर जो वायरल हुई थी, वो अगर न भी हुई होती तो उन्हें हाशिये पर जाना ही था. बताया जाता है कि तेजप्रताप कई बार मां बाप के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी चाहकर भी तेजस्वी यादव के बिछाये जाल को काट नहीं पाए और तेजप्रताप को परिवार से तड़ीपार होना पड़ा.
रो-गाकर घर से निकाली गईं रोहिणी आचार्य, लालू राबड़ी बेबस
लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य को भी परिवार में तेजस्वी यादव के वर्चस्व की कीमत चुकानी पड़ी थी. माना जाता है कि पार्टी में कुछ लोगों के बढ़ते कद से रोहिणी आचार्य असहज थीं, लेकिन उन्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया गया था. विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य के घर से निकलने के बाद रोते-गाते वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन बेबस लालू प्रसाद खुद को जीवन देने वाली का भी ढाल न बन पाए थे.
अब आया वफादारों का नंबर
कलह केवल लालू परिवार में है, ऐसा नहीं है. इसका असर पार्टी और संगठन में भी देखने को मिल रहा है. पार्टी के लिए हर मौके पर ढाल बनने वाले मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा अब इस बात का साफ संकेत है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का न तो परिवार और न ही पार्टी पर कंट्रोल बचा है. मृत्युंजय तिवारी का जाना लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी हार मानी जा सकती है.
विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले लालू आज टुकुर-टुकुर देख रहे
जानकारों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव अपने भाषण, अपनी शैली और अंदाज से विरोधी दलों के छक्के छुड़ा देते थे, वे आज अपने ही घर में अपनों से घिर गए हैं. उन्हें न कुछ कहते बन रहा है और न सुनते बन रहा है. परिवार में ही कई धड़े बन गए हैं. फिर भी वे मूकदर्शक बनने को जैसे अभिशप्त हो चले हैं. अब उनके सामने जो हो रहा है, उसे देखने और अंदर ही अंदर घुटने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है.