नाम एक 'न' अनेक: भाजपा के नए बॉस के 'न' में छिपा है सफलता का राज!

नितिन नबीन... अब आम से खास हो गए हैं. हालांकि वो अपने नाम से ही खास हैं. उनके नाम में 6 अक्षर हैं और 3 स्वर हैं. खास बात यह है कि उनके नाम में 4 बार एक ही अक्षर न का प्रयोग होता है. ऐसा हिंदी में भी होता है और अंगेजी में. उनके नाम में एक और खास बात है. हिंदी में नवीन लिखा जाता है, लेकिन वे खुद को नबीन बताते हैं. नबीन शब्द नवीन का ही अपभ्रंश है. भोजपुरी, मगही और मैथिली में ज्यादातर लोग व का उच्चारण ब के हिसाब से करते हैं, तो नवीन को वे वैसे भी नबीन बोलते हैं. यह नितिन नबीन के नाम रखने का स्टाइल हो सकता है. हालांकि, नितिन नबीन के नाम में जो नबीन है, वो उनके पिताजी नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा से लिया गया है. जो भी हो, अब नितिन नबीन 14 करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं के माई-बाप बन गए हैं और पीएम मोदी भी उन्हें अपना बॉस मानने लगे हैं.

ज्योतिषविद पंडित प्रमोद शुक्ला बताते हैं, अंक ज्योतिष के हिसाब से किसी के नाम में 4 बार न आना काफी शक्तिशाली होने का प्रतीक माना जाता है. यह अक्षर 5 यानी बुध ग्रह से जुड़ा होता है. जब एक ही नाम में यह बार-बार आता है तो इसके प्रभाव बढ़ जाते हैं.

READ ALSO: नितिन नबीन को PM मोदी ने बताया अपना 'बॉस', ताजपोशी के दौरान बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी

Add Zee News as a Preferred Source

माना जाता है कि न यानी एन से शुरू होने वाले नाम के व्यक्ति रचनात्मक और मूल विचारों वाले होते हैं. उनकी कल्पनाशीलता जबर्दस्त होती है. हालांकि ऐसे लोग बेहद भावुक होते हैं और विचारों की धनाढ्यता उनके अंदर होती है. पंडित प्रमोद शुक्ला बताते हैं कि ऐसे लोग कभी कभी अत्यंत जिद्दी स्वभाव भी जाहिर करते हैं.

पंडित प्रमोद शुक्ला का मानना है कि ऐसे लोग बहुत ही विजनरी यानी दूरदृष्टि वाले होते हैं और आउट आफ बॉक्स जाकर सोचते हैं. न यानी एन अक्षर का संबंध वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र से होता है, इसलिए ऐसे लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और इसके लिए धैर्य और शांति बहुत जरूरी होता है. ये सब बातें नितिन नबीन के स्वभाव में जाहिर होती हैं.

हिंदी में नितिन नबीन के नाम का मतलब निकाला जाए तो नितिन का मतलब सही मार्ग का स्वामी, नीति का स्वामी या फिर कानून का जानकार होता है. दूसरी ओर, नबीन का हिंदी में मतलब होता है— नया या ताजा. किसी व्यक्ति के संदर्भ में इसे युवा होने से भी जोड़ा जा सकता है.

जाहिर सी बात है कि कुछ तो खास बात होगी कि पीएम मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ताधर्ताओं ने पार्टी के एक आम कार्यकर्ता, एक विधायक और राज्य सरकार के मंत्री पर इतना बड़ा दांव खेल दिया है. खासतौर से तब, जब एक पार्षद का टिकट भी जातिगत भावनाओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है, तब भाजपा ने जनसांख्यिकी में 0.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले कायस्थ समाज के नेता को अपना सबसे बड़ा पद दे दिया है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिषी और अंक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित धारणाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसी धारणाओं को मान्यता प्राप्त नहीं है.)