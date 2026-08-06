/TRE-4 पर कोई संशय नहीं, अधियाचना लौटाने की खबरें भ्रामक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की दोटूक

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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को कहा कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया कि हम बैठकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की समीक्षा करेंगे. उन्होंने मुंगेर के कार्यक्रम में इस बात का ऐलान भी किया. स्कूलों में हाफ-डे किया जाएगा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद हमारे विभाग ने इसको लेकर जो भी तैयारी है, कर ली है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं.
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमारी तैयारी चल रही है. हम क्लास 6 से ऊपर के प्लस टू तक के सभी विद्यालयों में कंप्यूटर को अनिवार्य करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर बहुत गंभीरता दिखाई है. हमारे विभाग में इसको लेकर तैयारी की जा रही है.
उन्होंने कहा कि TRE-4 को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है. TRE-4 की अधियाचना BPSC को भेजी जा चुकी है. एक बार जो अधियाचना गई है, वहीं अंतिम है. कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अधियाचना लौटाई गई है.
मंत्री ने कहा कि अब हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट वर्किंग का जमाना है. हम सभी जनप्रतिनिधियों के पास समय की कमी रहती है. हम कोई भी इनपुट अपने PA/PS से ही मांगते हैं. आज मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जो PA और PS कंप्यूटर नहीं जानता है, उसे हटाने की जरूरत है. अनस्किल्ड PA और PS साथ रहेगा तो जनप्रतिनिधि को आगे काम करने में दिक्कत होगी. जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि पूरी तरह से इस मामले में स्किल्ड रहें, ताकि आप राज्य और अपने क्षेत्र को आप बेहतर बना सकें और लोगों के सुविधा को बेहतर ढंग से पहुंचा सकें.