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TRE-4 पर कोई संशय नहीं, अधियाचना लौटाने की खबरें भ्रामक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की दोटूक

शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि बीपीएससी को शिक्षक भर्ती के बारे में जो अधियाचना भेजी गई है, उसे लौटाने की खबरें भ्रामक है. उन्होंने कहा कि अब इस बारे में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए.

Written ByRupendra SrivastavaEdited BySunil MIshra
Published: Aug 06, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:14 PM IST
TRE-4 पर कोई संशय नहीं, अधियाचना लौटाने की खबरें भ्रामक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की दोटूक
Image Credit: मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री (Video Grab)

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