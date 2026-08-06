/TRE-4 पर कोई संशय नहीं, अधियाचना लौटाने की खबरें भ्रामक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की दोटूक

मंत्री ने कहा कि अब हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट वर्किंग का जमाना है. हम सभी जनप्रतिनिधियों के पास समय की कमी रहती है. हम कोई भी इनपुट अपने PA/PS से ही मांगते हैं. आज मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जो PA और PS कंप्यूटर नहीं जानता है, उसे हटाने की जरूरत है. अनस्किल्ड PA और PS साथ रहेगा तो जनप्रतिनिधि को आगे काम करने में दिक्कत होगी. जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि पूरी तरह से इस मामले में स्किल्ड रहें, ताकि आप राज्य और अपने क्षेत्र को आप बेहतर बना सकें और लोगों के सुविधा को बेहतर ढंग से पहुंचा सकें.