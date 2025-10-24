'लालू-राबड़ी की सरकार में न कोई विकास हुआ और न ही कोई सुरक्षित था', MP सीएम मोहन यादव ने RJD पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा के बथवरिया स्थित शेरा बाजार में शुक्रवार (24 अक्टूबर) को बीजेपी की विशाल जनसभा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक मोहन यादव ने संबोधित किया. जहां उन्होंने यादव वोटरों को साधने की कोशिश की. मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेतिया के सांसद डॉ. संजय जायसवाल और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजेश सिंह मौजूद रहे. सभा में भारी जनसमूह उमड़ा, जहां नेताओं ने एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया.

'2005 के पहले गुंडा राज का दौर देखा'

एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिहार ने 2005 के पहले गुंडा राज का दौर देखा है, जब विकास ठप था और अपराध चरम पर था. तब लालू-राबड़ी की सरकार में न कोई विकास हुआ और ना ही कोई सुरक्षित था. वहीं कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, जहां गांधी परिवार महत्व रखता है. जबकि बीजेपी सबका साथ और सबके विकास की पार्टी है, तभी तो मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया. RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी RJD सांसद मीसा भारती के नाम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसका नाम ही अंधकार में हो वह परिवार किसका भला करेगा. उन्होंने लोगों से अपील कि दोबारा जंगल राज वाले हालात न लौटने दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मजबूत करें. उन्होंने 'चम्पारण के साथ-साथ बिहार की धरती को नमन किया और राष्ट्रपिता बापू, महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि से फिर एक बार अच्छे शासन का संदेश देश को जाना चाहिए, लिहाजा एनडीए सरकार बनाने को लेकर समर्थन मांगा.'

केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने कहा कि एनडीए सरकार ने सीमांचल और पश्चिम चम्पारण में सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है. यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को केंद्र की प्राथमिकता बताया. बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंच रहा है. वही पूर्व मंत्री राजेश सिंह ने बगहा के मतदाताओं से अपील किया कि वे 'राम सिंह को जिताकर विकास की रफ्तार बनाए रखें.' क्योंकि जैसे मेरा अपहरण हुआ था उस दौर को याद कर उसमें वापस नहीं जाने की शपथ लीजिए. सभा के समापन में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह ने कहा कि बगहा की जनता का उत्साह बताता है कि 2025 में पुनः एनडीए की जीत तय है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज, बगहा