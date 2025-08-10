Bihar Chunav 2025: ये 17 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी बिहार चुनाव, जानें कारण
Bihar Chunav 2025: ये 17 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी बिहार चुनाव, जानें कारण

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: चुनाव आयोग ने बिहार के 17 दलों का नाम राजनीतिक दलों के लिस्ट से हटा दिया है. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये राजनीतिक दल 2019 से अब तक पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने के आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:45 AM IST

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी बिहार के 17 दलों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने उनके बिहार चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. दरअसल, चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों को राजनीतिक दलों की लिस्ट से हटा दिया है. इलेक्शन कमीशन ने शनिवार (09 अगस्त) को देश भर के 334 दलों को राजनीतिक दलों की सूची से हटाया दिया गया है. चुनाव आयोग ने कहा कि ये राजनीतिक दल 2019 से अब तक पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने के आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं.

इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, इन पार्टियों के कार्यालय भी उनके पंजीकृत दस्तावेजों में उल्लेखित पते पर मौजूद नहीं हैं. इस वजह से उनके खिलाफ यह फैसला लिया गया है. हालांकि, चुनाव आयोग ने सभी को 30 दिनों के अंदर फैसले को चुनौती देने का अधिकार दिया है. इसके पहले इन सभी दलों की बिहार सहित देश भर में पंजीकृत दस्तावेजों में उल्लेखित पते की जांच कराई गई थी. अब देशभर में कुल 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 2520 राजनीतिक दल ही बचे हैं.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: सीएम नीतीश की अनंत सिंह और आनंद मोहन से मुलाकात पर तेजस्वी का वार

इनके नाम कटे

राजनीतिक दलों की लिस्ट से हटाए गए बिहार के 17 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में पटना के भारतीय सुराज दल, भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक), भारतीय बैकवर्ड पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, नेशनल जनता पार्टी (इंडियन), राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी और सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी शामिल हैं. इसके अलावा बक्सर की भारतीय जनतंत्र सनातन दल और हमदर्दी जन संरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक), सारण की बिहार जनता पार्टी, कैमूर की गांधी प्रकाश पार्टी, गया की देसी किसान पार्टी और जमुई का व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार शामिल है.

