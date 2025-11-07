Advertisement
जो लोग गुना-भाग कर रहे, उनके सारे हिसाब 14 नवंबर को फेल होंगे: गिरिराज सिंह

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो चुकी हैं. इसके बाद सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नें भी विपक्ष पर तंज कसा हैं. उन्होंने कई चीजें बोल कर महागठबंधन पर हमला किया हैं. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:35 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले फेज के बाद महागठबंधन की लुटिया डूब चुकी है और हार की हताशा में अब सिर्फ झूठे दावे ही किए जाएंगे. 14 नवंबर को बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनने जा रही है. 

वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जब जीत दूर हो तो वोट चोरी का शोर ही सहारा रह जाता है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विजय सिन्हा के मामले में जो हुआ, वह यादव बहुल गांव था और पहले गरीबों को वोट डालने की अनुमति नहीं थी. वो दिन अब गए जब आप गरीबों को वोट देने से रोक सकते थे.

वोटिंग प्रतिशत को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के दावे पर गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की दुकानदारी अब समाप्त होने वाली है. पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी को ही वोट मिले हैं. जनसुराज का जो लक्ष्य था, वह कभी नहीं पूरा होगा. बेगूसराय में महिलाओं की वोटिंग को लेकर बढ़ी भागीदारी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि महिलाओं ने भारी संख्या में वोट किया. 

महिलाओं को पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विकास कार्य पर विश्वास है और जो लोग गणित-गुना-भाग कर रहे हैं, उनके सारे हिसाब 14 नवंबर को फेल हो जाएंगे और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कभी भी जंगलराज नहीं आने देगी.
 
एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बच्चा कहता है कि जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो कट्टा लेकर घूमेंगे, यह किस तरह की भाषा है. माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एनडीए को चुनेंगे, कभी जंगलराज को नहीं चुन सकते हैं. गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के प्रथम चरण में ऐतिहासिक मतदान के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि मातृशक्तियों ने पुरुषों से 10 प्रतिशत अधिक मतदान कर यह सिद्ध किया कि उनका अटूट विश्वास पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर है.

बिहार एनडीए सरकार के साथ है. वोटिंग प्रतिशत का अभूतपूर्व उत्साह विकसित बिहार की कहानी कह रहा है. आज डबल इंजन सरकार में बिहार में कानून की सख्ती, महिला हेल्पलाइन सेवा, संगठित अपराधियों के सफाए से निडर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी माहौल बन रहा है.

इनपुट: आईएएनएस

Bihar Vidhansabha Chunav 2025

bihar chunav 2025
