सुरक्षा का लेयर बता रहा सम्राट चौधरी की किस्मत चमक रही है, विजय कुमार सिन्हा संग रवाना हुए दिल्ली

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. इसको लेकर वे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. बिहार भाजपा कोर ग्रुप के नेता भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं. वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाई गई कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे, जहां बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन होने वाला है. बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली चले गए हैं. एयरपोर्ट पहुंचने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए. उनके आगमन को लेकर तीन लेयर सिक्योरिटी तैनात थी. इसका मतलब निकाला जाए तो साफ है कि सब कुछ तय हो चुका है. कोर ग्रुप की बैठक में सभी को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का असंतोष सामने उभरकर न आ पाए.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए. दोनों ने एयरपोर्ट पर मीडिया की ओर से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ते चले गए.

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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर फाड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और लाउंज की तरफ बढ़ गए.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. उनके आगमन पर वहां पहले से तीन लेयर की सिक्योरिटी तैनात थी.

कब क्या होना है?

9 अप्रैल की दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे. 16 मार्च को वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे.

10 अप्रैल को नीतीश कुमार सुबह 11 बजे राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण सभापति कक्ष में हो सकता है.

10 अप्रैल को ही दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें CM को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी.

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11 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली से पटना वापस आएंगे. कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं और जेडीयू नेताओं से मिल सकते हैं.

12 अप्रैल को पटना में NDA विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

13 या 14 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं

15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की संभावना है.