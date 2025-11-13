'टाइगर अभी जिंदा है', काउंटिंग से जदयू ऑफिस के बार लगे ये पोस्टर

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी. नतीजों से पहले राज्य की राजधानी पटना की सड़कों पर जदयू कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर एकाएक सुर्खियों में आ गया है. जदयू दफ्तर के बार लगे पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की एक बड़ी तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है- टाइगर अभी जिंदा है.

इसके अलावा पोस्टर में लिखा गया है दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, स्वर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक. यह पोस्टर बिहार सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिन्हा ने लगवाया है. नीचे लिखा है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है.

बता दें कि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है इसके बाद से ही एनडीए के कार्यकर्ता में उत्साह देखा जा रहा है और पोस्टर लगा कर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार की राजनीति में बहुत है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में मतदान हुआ है. पहला चरण 6 नवंबर, 2025 को हुआ था. वहीं, दूसरा चरण 11 नवंबर, 2025 के लिए वोटिंग हुआ था. अब मतदान की मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी.

