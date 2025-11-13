Advertisement
'टाइगर अभी जिंदा है', काउंटिंग से जदयू ऑफिस के बार लगे ये पोस्टर

Bihar Chunav 2025: पटना में जदयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे है. पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है टाइगर अभी ज़िंदा है. पोस्टर पर सीएम नीतीश की बड़ी तस्वीर है और उसके बगल में लिखा गया है टाइगर अभी ज़िंदा है.  

Nov 13, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी. नतीजों से पहले राज्य की राजधानी पटना की सड़कों पर जदयू कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर एकाएक सुर्खियों में आ गया है. जदयू दफ्तर के बार लगे पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की एक बड़ी तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है- टाइगर अभी जिंदा है.

इसके अलावा पोस्टर में लिखा गया है दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, स्वर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक. यह पोस्टर बिहार सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिन्हा ने लगवाया है. नीचे लिखा है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है.

बता दें कि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है इसके बाद से ही एनडीए के कार्यकर्ता में उत्साह देखा जा रहा है और पोस्टर लगा कर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार की राजनीति में बहुत है.

यह भी पढ़ें: Bihar Exit Poll 2025: RJD, BJP, JDU और कांग्रेस, जानें किस पार्टी को कितनी सीटें

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में मतदान हुआ है. पहला चरण 6 नवंबर, 2025 को हुआ था. वहीं, दूसरा चरण 11 नवंबर, 2025 के लिए वोटिंग हुआ था. अब मतदान की मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी.

यह भी पढ़ें:समस्तीपुर में EVM की सुरक्षा का ट्रिपल लेयर कवच, काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

