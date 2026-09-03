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बिहार में 47 पुलों और 55 राजपथों पर लगेगा टोल टैक्स, राजद-कांग्रेस बोलीं- 'जनता की जेब पर डाका'

बिहार में 47 पुलों और 55 हाईवे पर टोल लगाया जाएगा, जिस पर RJD, कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी ने रिएक्शन दिया है. राजद ने कहा कि बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है. वहीं, जदयू ने कहा कि बिहार के विकास के लिए लिया गया ये फैसला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:35 PM IST
बिहार में 47 पुलों और 55 राजपथों पर लगेगा टोल टैक्स, राजद-कांग्रेस बोलीं- 'जनता की जेब पर डाका'
Image Credit: 47 पुल और 55 राजपथ मार्ग लगेगा टोल - टैक्स, इस पर रिक्शन (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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