बिहार में 47 पुलों और 55 राजपथों पर लगेगा टोल टैक्स, राजद-कांग्रेस बोलीं- 'जनता की जेब पर डाका'

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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में 47 पुल और 55 राजपथ मार्ग टोल-टैक्स वसूलने की मंजूरी पर सियासत होने लगी है. इस पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. राजद के पूर्व विधायक सतीश दास ने कहा कि बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है. चुनाव जीतने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरीके से सरकारी खजाने को लुटाया गया, अब उसकी भरपाई बिहार की जनता से करने की तैयारी है.
उन्होंने कहा कि पहले बालू से राजस्व बढ़ाने की कोशिश की गई और अब लोगों की जेब पर यातायात के नाम पर बोझ डालने की तैयारी है. गांव-गांव को जोड़ने वाले पुलों पर टैक्स लगाया जा रहा है. यानी जिस पुल और सड़क का निर्माण जनता की सुविधा और कनेक्टिविटी के लिए हुआ, उसी पर जनता से पैसा वसूला जाएगा.
राजद नेता ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अगर हर पुल और हर सड़क पर टैक्स लगेगा, तो क्या कल सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज से भी टैक्स लिया जाएगा? क्या पैदल चलने वाले व्यक्ति से भी टैक्स लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार का खजाना खाली है और उसकी कीमत बिहार की जनता चुका रही है. राष्ट्रीय जनता दल इस जनविरोधी फैसले का पुरजोर विरोध करता है. जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डालना, महंगाई बढ़ाना और लोगों को आर्थिक तंगी की ओर धकेलना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार को राजस्व जुटाना है तो जनता की जेब पर डाका डालने के बजाय अपनी वित्तीय व्यवस्था और खर्चों का हिसाब देना चाहिए.
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि पार्टी सरकार के इस फरमान का पुरजोर विरोध करती है. आज जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, ऐसे में इस तरह का फैसला आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है. इसका सीधा असर जनता की कमाई और उसके घरेलू बजट पर पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे आम आदमी परेशान हो रहा है. ऐसा लगता है कि सरकार को जनता की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के दौरान दस हजार रुपये देकर वोट खरीदने के बाद अब उसकी कीमत जनता से क्यों वसूली जा रही है? कांग्रेस इस जनविरोधी फैसले का विरोध करती है और सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग करती है.
जेडीयू मीडिया प्रभारी ने कहा कि प्रदेश के 47 पुल और 55 राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देने का एकमात्र उद्देश्य बिहार में बेहतर सड़क व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों के रख-रखाव को सुनिश्चित करना है. मगर, विपक्ष जिस तरह से इस फैसले को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का परिचायक है. सरकार का उद्देश्य जनता पर बोझ डालना नहीं, बल्कि बिहार की सड़क और परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाना है.
बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि राजद को बिहार के हर विकास के काम में सिर्फ राजनीति दिखाई देती है. पुल और स्टेट हाईवे बेहतर हों, उनका समय पर रखरखाव हो, लोगों का सफर सुरक्षित और सुगम बने- इसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था और संसाधन की जरूरत होती है. जो राजद आज बिहार के खजाने की चिंता कर रहा है, उसे पहले अपने शासनकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए. उस दौर में बिहार की सड़कों और पुलों की क्या स्थिति थी, इसे बिहार की जनता भूली नहीं है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सड़क व्यवस्था और तेज विकास सुनिश्चित करने के लिए फैसले ले रही है. विपक्ष को भ्रम फैलाने की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति करनी चाहिए.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा