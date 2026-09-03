बिहार में 47 पुलों और 55 राजपथों पर लगेगा टोल टैक्स, राजद-कांग्रेस बोलीं- 'जनता की जेब पर डाका'

राजद नेता ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अगर हर पुल और हर सड़क पर टैक्स लगेगा, तो क्या कल सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज से भी टैक्स लिया जाएगा? क्या पैदल चलने वाले व्यक्ति से भी टैक्स लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार का खजाना खाली है और उसकी कीमत बिहार की जनता चुका रही है. राष्ट्रीय जनता दल इस जनविरोधी फैसले का पुरजोर विरोध करता है. जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डालना, महंगाई बढ़ाना और लोगों को आर्थिक तंगी की ओर धकेलना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार को राजस्व जुटाना है तो जनता की जेब पर डाका डालने के बजाय अपनी वित्तीय व्यवस्था और खर्चों का हिसाब देना चाहिए.