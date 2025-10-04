Advertisement
बिहार टूरिज्म को लगेगा अब रॉयल तड़का, हर जिले में होगा विकास की नई ऊर्जा का शुभारंभ... जानें

Bihar Tourism: बिहार में टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए हैं. अब प्रदेश के हर जिले में पर्यटन क्षेत्र में विकास की नई ऊर्जा का शुभारंभ किया जाएगा. बांकीपुर में 5-Star होटल का निर्माण किया जाएगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:39 PM IST

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने कैबिनेट में प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में समग्र विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए है, जिससे भविष्य में बिहार भी राजस्थान, गुजरात व गोवा की तरह पर्यटन स्थल के रूप में अव्वल माना जाएगा. इस सूची में सबसे पहले राजधानी के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में पांच सितारा होटल का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि प्रदेश के कई समृद्ध धरोहरों को देश व दुनिया से घूमने आए सैलानियों को अब बिहार में एक अलग अनुभव की अनुभूति हो सकें. 

प्रदेश का अब हर जिला बनेगा पर्यटन का केंद्र  
इसके अलावा पर्यटन के लिए बिहार का सबसे समृद्ध जिला गयाजी में चौतरफा विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है, जिससे शहर ही नहीं पूरे गयाजी में बनारस के काशी विश्वनाथ के तर्ज पर गयाजी विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से अब प्रदेश के हर जिले में पर्यटन क्षेत्र में विकास की नई ऊर्जा का शुभारंभ किया जाएगा. वहीं, गयाजी कॉरिडोर का निर्माण के आधारभूत संरचना के लिए प्रीसिंपल कंसल्टेंट के रूप में एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को कार्य सौंपा गया है ताकि इस प्रोजेक्ट का निर्माण दोगुनी तेजी से किया जा सके.

बिहार को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात
बिहार के तिरहुत क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी ने आसान व किफायती हवाई यात्रा के लिए एक और नई सौगात देकर विकास की राह में नया ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है. अब प्रदेश के प्रमुख जिले में से एक मुजफ्फरपुर में भी नया एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा. ताकि मुजफ्फरपुर व आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग आसानी से हवाई यात्रा करके देश-विदेश जा सकेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र की जनता के साथ पर्यटन को भी काफी लाभ मिलेगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के जन-जन विकास के सपने को एक और नया आयाम देने का काम किया जाएगा.

Bihar Tourism

