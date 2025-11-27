कांग्रेस की समीक्षा बैठक में महाभारत, भिड़ गए 2 नेता, बात गोली मारने तक की आ गई

Congress Review Meeting: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मलल्किअर्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रदेश के पार्टी के सभी उम्मीदवारों और वरिष्ठ नेताओं के साथ रिव्यू मीटिंग की. लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दो नेताओं के बीच गाली–गलौज होने की खबर सामने आई है. बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक ने दूसरे को गोली मारने की धमकी तक दे डाली.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी उम्मीदवार और नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में राहुल गांधी और मलल्किअर्जुन खरगे का इंतजार कर रहे थे. आपस में बातचीत चल रही थी कि इसी दौरान वैशाली से उम्मीदवार रहे संजीव सिंह और पप्पू यादव के करीबी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच बहस छिड़ गई. इस दौरान संजीव सिंह ने हाथ के इशारे से गोली मारने की धमकी दे दी और साथ ही यह बोल पड़े कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया जाता है. स्थिति बिगड़ता देख मौजूद नेताओं ने बीच बचाव किया. बाद में जब राहुल और खरगे को इसकी जानकारी हुई तो वो इस बात से नाराज भी हुए. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने दस–दस के समूह में पार्टी उम्मीदवारों से मुलाक़ात की. बता दें कि संजीव सिंह ने ऐसे किसी विवाद होने से इनकार किया है.

वही, रिव्यू मीटिंग को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम पर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने सभी की एक-एक कर बात सुनी. सभी प्रत्याशियों ने बताया की SIR के माध्यम से ‘वोट चोरी’ की गई और चुनाव के दौरान भी लोगों को पैसे पहुंचाए गए. वोटिंग के समय कैम्पेनिंग की गई, चुनाव को प्रभावित किया गया. हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, महागठबंधन और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है. हम संगठन सृजन की दिशा में आगे काम करेंगे.