उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को बनाया मंत्री तो पार्टी में शुरू हुई बगावत, दो नेताओं ने दिया इस्तीफा

Bihar News: उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बनाया. वही, उनके इस फैसले से पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
Trending Photos
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बनाया. इस फैसले से पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है. बुधवार (26 दिसंबर) को पार्टी के दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया. पार्टी अध्यक्ष को भेजे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के फैसले से सहमत नहीं हैं और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें: 'रस्सी जल जाता है मगर अइठन नहीं जाता', गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी पर साधा निशाना
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने उपेंद्र कुशवाहा को भेजे गये पत्र में लिखा कि कुशवाहा जी लगभग 9 वर्ष से आपके साथ काम कर रहा हूं लेकिन अब कई राजनैतिक व सांगठनिक निर्णय से अपने को जोड़ नहीं पा रहा हूं. ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं रह गया है. इसलिए पार्टी की अपनी जिम्मेवारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देना ही उचित है.
वहीं, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मदन चौधरी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि पिछले 8-9 साल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आज तक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं. लेकिन अब पार्टी के निर्णयों से अपने को सहज नहीं पा रहा हूं. ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं रह गया है. इसलिए पार्टी की अपनी जिम्मेवारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं.