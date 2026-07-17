/बिहार में दस्तक देने जा रहे हैं दो नए राजनीतिक दल, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए किया आवेदन

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पटना: बिहार में आने वाले दिनों में दो और नए राजनीतिक दल दस्तक देने वाले हैं. दोनों दलों ने चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दोनों दलों ने बिहार के पते से पंजीकरण के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत इन दोनों दलों ने आवेदन किया है. आपको आगे बताते हैं कि इन दोनों पार्टियों और इनके कर्ताधर्ताओं के बारे में:
भारतीय जन आक्रोश पार्टी
बिहार की राजधानी पटना से संचालित होने वाली इस पार्टी ने हाल ही में अपने पंजीकरण की सार्वजनिक सूचना जारी की है.
- पार्टी मुख्यालय: वीआईपी कॉलोनी, गजाधर चौक, गोला रोड, विशाल मेगा मार्ट के पीछे, पटना, बिहार - 801503
मुख्य पदाधिकारी:
अध्यक्ष: मृत्युंजय कुमार (निवासी: ग्राम-सरवन भदसरा, अंचल-विक्रम, जिला-पटना)
महासचिव: सत्येंद्र द्विवेदी (निवासी: ग्राम-दानापुर, अंचल-दानापुर, जिला-पटना)
कोषाध्यक्ष: अनु कुमारी (पत्नी: मृत्युंजय कुमार, निवासी: अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना)
सार्वजनिक सूचना: इस दल के संबंध में बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी व अंग्रेजी) समाचार पत्रों में 14 और 15 मई, 2026 को सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित हुआ था, जिस पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 14 जून 2026 तय की गई थी.
फॉरवर्ड थिंकिंग पार्टी
बिहार के औरंगाबाद जिले से पंजीकृत होने वाली इस पार्टी ने भी चुनाव आयोग के समक्ष अपना आवेदन पेश किया है.
- पार्टी का मुख्यालय: ग्राम-अरंदा, मोहल्ला-बैजलपुर, थाना-उफरा (उकाय), पोस्ट-गम्हारी, जिला-औरंगाबाद, बिहार - 824203
मुख्य पदाधिकारी:
अध्यक्ष: प्रेम प्रकाश (निवासी: 65, बेउर उत्तरी भाग, पटना सदर, अनीसाबाद, पटना)
महासचिव: ओम प्रकाश (निवासी: 65, बेउर उत्तरी भाग, पटना सदर, अनीसाबाद, पटना)
कोषाध्यक्ष: रीता देवी (निवासी: 65, बेउर उत्तरी भाग, पटना सदर, अनीसाबाद, पटना)
सार्वजनिक सूचना: इस पार्टी से संबंधित नोटिस द स्टेट्समैन और वीर अर्जुन समाचार पत्रों में 7 और 8 जनवरी, 2026 को प्रकाशित हुआ था, जिसकी आपत्तियों के लिए अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 थी.
क्या है आगे की प्रक्रिया?
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी भी नए दल को पंजीकृत करने से पहले 30 दिनों का समय दिया जाता है, ताकि जनता या किसी अन्य दल को इसके नाम या पदाधिकारियों को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वह नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में दर्ज करा सके. इन दोनों दलों के लिए आपत्तियों की समय सीमा खत्म हो गई हैं. अब आयोग इनके दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम मुहर लगाएगा.
बिहार की लगातार बदलती और गरमाती राजनीति के बीच इन दो नए दलों के आने से आने वाले चुनावों में क्षेत्रीय समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.