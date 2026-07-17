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बिहार में दस्तक देने जा रहे हैं दो नए राजनीतिक दल, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए किया आवेदन

बिहार में वैसे तो कई सारे राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच ही रहता है. कुल मिलाकर बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में बंटी हुई है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:23 AM IST
बिहार में दस्तक देने जा रहे हैं दो नए राजनीतिक दल, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए किया आवेदन
Image Credit: बिहार में दो नए राजनीतिक दल!Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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