/बिहार में दस्तक देने जा रहे हैं दो नए राजनीतिक दल, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए किया आवेदन

पटना: बिहार में आने वाले दिनों में दो और नए राजनीतिक दल दस्तक देने वाले हैं. दोनों दलों ने चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दोनों दलों ने बिहार के पते से पंजीकरण के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत इन दोनों दलों ने आवेदन किया है. आपको आगे बताते हैं कि इन दोनों पार्टियों और इनके कर्ताधर्ताओं के बारे में: