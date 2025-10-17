Advertisement
देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है और राहुल गांधी समुदायों की आवाज बन रहे हैं: उदित राज

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा पर जदयू को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है और बिहार में 14 नवंबर के बाद राजनीतिक हालात बदल जाएंगे. उदित राज ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ही गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के सच्चे हमदर्द हैं. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:24 PM IST

उदित राज, कांग्रेस नेता
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस नेता उदित राज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे को लेकर कहा कि वह गरीब, दलित, पिछड़े समुदाय और आदिवासियों के लिए एकमात्र सहारा हैं. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी इन गरीब और उत्पीड़ित लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब समुदाय राहुल गांधी की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं. उदित राज ने कहा कि देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है और राहुल गांधी इन समुदायों की आवाज बन रहे हैं.

बिहार में मुख्यमंत्री फेस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उदित राज ने कहा कि अमित शाह सोचते हैं कि देश की जनता उनके साथ है. विधानसभा चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि गुजरात में क्या हुआ? एक आदेश पर 12-13 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. उदित राज ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है. जदयू को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद बिहार में परिस्थितियां बदलेंगी.

घुसपैठियों पर शाह के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि आपकी सरकार है, फिर राहुल गांधी से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या वे पीएम हैं? क्या वे रोक रहे हैं? सुरक्षा बल और एजेंसियां आपके पास हैं. घुसपैठिये को निकालिए, कौन रोक रहा है?

उन्होंने कहा कि दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव के समय घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है. चुनाव खत्म होने के बाद मुद्दा समाप्त हो जाता है. सरकार को जवाब देना चाहिए. उदित राज ने हरियाणा में आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के मामले को उठाया. उन्होंने कहा कि यह बहुत भयावह स्थिति है. आम लोगों को हकीकत पता चले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि केंद्र के इशारे पर काम हो रहा है.

इनपुट: आईएएनएस

